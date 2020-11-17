Tarihi Rüştü Bey İşhanı'ndaki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor - Son Dakika

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının katkılarıyla belediye tarafından restorasyonu yapılan tarihi Rüştü Bey İşhanı'nda çalışmalarda sona doğru yaklaşıldığını belirterek, restorasyonun ardından işhanının ilçeye çok yakışacağını kaydetti.

Akkaya, yaptığı açıklamada "Akşehir Belediyemiz tarafından restorasyonu tamamlanma aşamasına gelen Rüştü Bey İşhanı'mızın restorasyonu bittiğinde ilçemize çok yakışacak nezih bir alan olacak. Akşehir'imizin merkezinde, İplikçi Camimizin yanında, yaşlılarımızın ve gençlerimizin, nostaljik bir mekanda vakit geçirebilecekleri, çay ve kahve içebilecekleri bu alanda kafeterya ve çay bahçesi bulunacak." ifadesini kullandı.

Rüştü Bey İşhanı'nın Akşehir için önemli bir geçmişe ve tarihe sahip olduğuna belirten Akkaya, şöyle devam etti:

"Zamanında şehrin ticaretinde ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip, birçok seyyahın ve tacirin uğrak noktası olan bu handa Akşehir'in İlk matbaası, çay evi ve konaklama yerleri de bulunmaktaydı. Zamanla metruk hale gelen Rüştü Bey İşhanı'nda yaptığımız bu restorasyon çalışmamızda bize destek verdikleri için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Rüştü Bey İşhanı'mız şehrimize hayırlı olsun."