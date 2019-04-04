Tarihi Saat Kulesi, 113 Yıldır Ayakta

KAYSERİ Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesi, hiçbir arıza vermeden, 113 yıldır çalışıyor.

KAYSERİ Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesi, hiçbir arıza vermeden, 113 yıldır çalışıyor. Kayseri Saatçiler Odası'nca saat haftada bir kurularak, zamana ayar veriliyor.



Kentte, 1906 yılında Sultan 2'nci Abdülhamid'in emriyle Tavlusunlu Salih Usta'ya yaptırılan saat kulesi, 113 yıldır Cumhuriyet Meydanı'ndan geçenlere zamanı bildiriyor. 100 yılı aşkın süredir ayakta duran saat kulesi, arıza vermeden çalışıyor. Saat kulesindeki makinenin bakımı ise Kayseri Saatçiler Odası tarafından yapılıyor. Oda Başkanı Mustafa Sancak, 2'nci Abdülhamid'in, kent sakinlerinin zamanı öğrenebilmesi için Osmanlı topraklarındaki önemli merkezlere saat kuleleri yaptırdığını anımsatarak, "Bunlardan biri de Kayseri'deki meydanda bulunan saat kulemiz. İnsanların o dönem zamanı öğrenebilecekleri şimdiki gibi kollarında ya da ceplerinde saat yokmuş ve bu nedenle saat kuleleri yapılması emredilmiş. Saat kulesi, 113 yıldır ilk günkü gibi çalışmaktadır. Son zamanlarında ise bakımlarını Saatçiler Odası olarak biz yapıyoruz" dedi.



'113 YILDIR KESİNTİSİZ ÇALIŞIYOR'



Saat kulesinin meydan saati olarak yapıldığını belirten Sancak, "O dönemde 'Bütün şehirlerde, meydanlarda saat kulesi olsun' emri üzerine Abdülhamid döneminde yapılmıştır. Kulenin hemen yanında bir oda mevcuttur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1924 yılında Kayseri'ye geldiğinde halkın problemlerini ve sorunlarını orada dinlemiş. Konum olarak merkezi bir yerdedir. Hemen arkasında Kayseri'nin sembolü olan kale mevcuttur" diye konuştu.



- Kayseri

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