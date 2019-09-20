Son Dakika Haberleri: Tarihi Saat Kulesi Alzheimer'a dikkat çekmek için mora bürünüyor
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Tarihi Saat Kulesi Alzheimer'a dikkat çekmek için mora bürünüyor

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada Dünya Alzheimer günü kabul edilen 21 Eylül tarihinde Konak Meydanındaki tarihi Saat Kulesini, hastalığın evrensel rengi mora büründürüyor.

Tarihi Saat Kulesi Alzheimer'a dikkat çekmek için mora bürünüyor, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada Dünya Alzheimer günü kabul edilen 21 Eylül tarihinde Konak Meydanındaki tarihi Saat Kulesini, hastalığın evrensel rengi mora büründürüyor.


"Yaşlı Dostu Kent" ödülüne layık görülen İzmir, toplumsal sorunlara dikkat çekmeye devam ediyor. Çağın hastalığı olarak kabul edilen Alzheimer'a karşı toplumsal bilinç ve duyarlılığı arttırmak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Gününde tarihi Saat Kulesini, hastalık hakkında dünyaca benimsenen mor renkle ışıklandırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin farkındalık çağrısına, gönüllü STK'lar, Ege Üniversitesi Hastanesi, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Alzheimer Derneği de destek veriyor.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serpil Keskin, Alzheimer ve demans hastaları için üst düzey bakım uyguladıklarını belirterek, "2007 yılında Alzheimer ve demans hastalığını önleyici çalışmalar yürüten Türkiye'deki ilk Sağlıklı Yaş Alma ve Dayanışma Merkezini açan örnek belediye olduk" dedi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak, Eylül, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:12 Kaynak: İHA
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