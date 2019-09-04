Tarihi Saat Kulesi bakıma alındı

1894 yılında Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından yaptırılan Saat Kulesi'nin kadranlarını yenileniyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın,;

" Osmanlı ve ecdad yadigarı olan Saat Kulesi'ne göz bebeğimiz gibi bakıyoruz"

ÇORUM - 1894 yılında Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından yaptırılan tarihi Saat Kulesi bakıma alındı.

Çorum Belediyesi yıllara meydan okuyan ve şehrinde simgesi olan Saat Kulesi'nin yıpranan kadranlarını aslına uygun bir şekilde değiştirmek için çalışma başlattı.

Saat Kulesi'nin Çorum için çok önemli bir eser olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sultan Abdulhamid Han döneminde yapılan eserin kentte Çan saati olarak bilindiğini hatırlattı.

Saat Kulesi'nde yıpranmalar meydana geldiğini anlatan Başkan Aşgın, "Özellikle saatin boyası silinirken, kadranlarında sorunlar vardı. Aksamalar yaşanıyordu zaman zaman. Anıtlar Kurulu'na müracaat ederek gerekli izinleri aldık ve şuanda da gerekli çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. Şu anda saat ve kadran kısmını sökerek hem tadilatını hem de bakımını yapıyoruz. Ümit ediyoruz ki uzun yıllar Saat Kulemiz saati göstermeye devam edecek" dedi.

Saat Kulesi'nin gece görünümü ile ilgili de bir ışıklandırma çalışması yaptıklarını anlatan Aşgın, tarihi yapıya çok uygun olan bu çalışma nedeniyle Çorumlulardan güzel tepkiler aldıklarını ifade etti.

Osmanlı ve ecdad yadigarı olan Saat Kulesi'ne göz bebeği gibi baktıklarını vurgulayan Aşgın, kısa sürede gerek çalışmaların tamamlanarak Çorum'un hizmetine tekrar sunacaklarını sözlerine ekledi.

Beşiktaş Muhafızı Çorumlu Yedi-Sekiz Hasan Paşa tarafından 1894 yılında yaptırılmıştır. Saat kulesi sarı kumtaşından sekiz köşeli 5.3 metre çapında ki tabanın üzerinde 27.5 metre yüksekliğinde, minare şeklinde inşa edilmiştir. Her köşe 2.1 metre uzunluğunda olan kulenin yapım tarihi 1894'tür. Asıl kulenin gövdesi ise 24 köşelidir. Gövde çapı 3.9 metredir.