Ege, yeni yıla "sessiz" girdi - Son Dakika

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sakin girildi.

İzmir'in önceki yıllarda yeni yılın karşılandığı Gündoğdu Meydanı'nda sessizlik hakimdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesince Konak Meydanı'ndaki tarihi Saat Kulesi ses ve ışık gösterileri gerçekleştirildi. Saat Kulesi'nin üzerine "Mutlu Yıllar İzmir" yazıldı.

Kentin bazı noktalarından havai fişekler atıldı. Etkinlik büyükşehir belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı.

Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta da sessizlik hakim oldu.

Farklı noktalarda konuşlanan güvenlik güçleri, denetimlerini sürdürdü.