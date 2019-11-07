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Tarihi Saat Kulesi'ndeki onarım güvercinler nedeniyle ertelendi

7 saat önce

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde tarihi Saat Kulesi'nin onarımı 'güvercinler' nedeniyle ertelendi.

Tarihi Saat Kulesi'ndeki onarım güvercinler nedeniyle ertelendi, System.String[]

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde tarihi Saat Kulesi'nin onarımı 'güvercinler' nedeniyle ertelendi. Belediye tarafından başlatılan onarım ve düzenleme çalışmaları güvercin yavruları ve yumurtalarının zarar görmemesi için durduruldu. Kuşların büyüyüp uçmasının ardından çalışmalar başlatılacak.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 1906 yılında yaptırılan tarihi Saat Kulesi'nin, saat mekanizmasının onarılması ve kuleyi düzenleme çalışmaları için Yenişehir Belediyesi harekete geçti. Çalışma yapmak için bölgeye gelen ekipleri, vinçte kuleye çıktıklarında çok sayıda güvercin yavrusu ve yumurtası olduğunu gördü. Bunun üzerine durumu Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'a bildiren ekipler, başkan Aydın'ın talimatıyla çalışmaları durdurdu. Konuya ilişkin konuşan başkan Aydın, "Kulenin 4'üncü katında, yumurtaları görünce çalışmalara ara verdik. Bugün ise yumurtalardan ikisinden yavru çıktı. Yabani güvercinlerin, yuvalarını bozmayacağız. Yumurta ve yavruların zarar görmemesi için, yavruların büyümelerini bekleyeceğiz Her canlının yaşama hakkı var. Sokak hayvanlarına ve hiçbir hayvana eziyet istemeyiz. Hayvanlara olan sevgimiz bizi bu kararı almaya yöneltti. Bir süre çalışmalara ara verdik" diye konuştu.


Yenişehir, Aydın, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:39 Kaynak: DHA
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