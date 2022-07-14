Kemalpaşa Mahallesi'nde 1900 yılında İzmit Mutasarrıfı Musa Kazım Bey tarafından Sultan 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci yıl dönümünü anısına yaptırılan İzmit Saat Kulesi'nin altındaki mermer çeşmelere kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi, yazılar yazıldı. Kentin en çok ziyaret edilen yerlerinden olan yapıya zarar verildiğini görenler, duruma tepki göstererek gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Kaynak: DHA

Kocaeli, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tarihi saat kulesini altındaki çeşmelere zarar verip, yazı yazdılar - Son Dakika

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