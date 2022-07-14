Tarihi saat kulesini altındaki çeşmelere zarar verip, yazı yazdılar - Son Dakika
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Tarihi saat kulesini altındaki çeşmelere zarar verip, yazı yazdılar

14.07.2022 11:16
Tarihi saat kulesini altındaki çeşmelere zarar verip, yazı yazdılar

KOCAELİ'nin İzmit ilçesindeki tarihi saat kulesinin altındaki çeşmeler ile mermerlere zarar verildi, duvarlarına da yazılar yazıldı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesindeki tarihi saat kulesinin altındaki çeşmeler ile mermerlere zarar verildi, duvarlarına da yazılar yazıldı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde 1900 yılında İzmit Mutasarrıfı Musa Kazım Bey tarafından Sultan 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci yıl dönümünü anısına yaptırılan İzmit Saat Kulesi'nin altındaki mermer çeşmelere kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi, yazılar yazıldı. Kentin en çok ziyaret edilen yerlerinden olan yapıya zarar verildiğini görenler, duruma tepki göstererek gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Kocaeli, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi saat kulesini altındaki çeşmelere zarar verip, yazı yazdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi saat kulesini altındaki çeşmelere zarar verip, yazı yazdılar - Son Dakika
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