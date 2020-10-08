121 yıllık saat kulesinin "tik tak"ları arasında ömrünü geçirdi - ESKİŞEHİR - Son Dakika

121 yıllık saat kulesinin "tik tak"ları arasında ömrünü geçirdi - ESKİŞEHİR

08.10.2020 11:01

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Hasan Hüseyin Gürkan, 23 yıl önce ustasından sorumluluğunu devraldığı 121 yıllık Sivrihisar Saat Kulesi'nin doğruyu göstermesi için adeta ömrünü adadı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Hasan Hüseyin Gürkan, 23 yıl önce ustasından sorumluluğunu devraldığı 121 yıllık Sivrihisar Saat Kulesi'nin doğruyu göstermesi için adeta ömrünü adadı.

Hitit, Frigya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de yerleşim yeri olarak kullanılan Sivrihisar, gerek tarihi gerekse kültürel açıdan bölgenin en önemli yerleşimleri arasında bulunuyor.

İlçenin en önemli simgelerinden biri ise 1899 yılında dönemin kaymakamı Mahmut Bey tarafından inşa ettirilen Sivrihisar Saat Kulesi.

121 yıl önce inşa edilen saatin bakım işini ustası Süleyman Özenç'ten 23 yıl önce devralan Hasan Hüseyin Gürkan, işini aksatmadan sürdürüyor.

Bakımından tamiratına, kurmasından temizliğine her türlü işiyle tek başına uğraştığı Sivrihisar Saat Kulesi'nden adeta ayrı kalamayan Gürkan, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de saatin durmaması için görevini yerine getiriyor.

Gürkan, 4-5 günde bir saatin 400'er kilo olan sağ ve sol ağırlıklarını kurarak, çalışması ve çanının çalmasını sağlıyor. Şehir dışına yaptığı ziyaretleri bile saatin kurulma günlerine göre ayarlayan Gürkan, saat kulesine adeta gözü gibi bakıyor.

Sağlığı el verdiği müddetçe saatin bakımını ve kurma işlerini sürdüreceğini söyleyen Gürkan, Sivrihisar Saat Kulesi'ni güvenilir bir kişiye teslim etmek istiyor.

Kılıç Mahalle Muhtarı da olan Gürkan, AA muhabirine, mahallesinde bulunan kuledeki görevini 23 yıldır aksatmadan sürdürdüğünü anlattı.

Ustası Süleyman Özenç'in yanında çırakken de saatle ilgilendiğini belirten Gürkan, şöyle konuştu:

" Ustam, saatin özelliklerini ve kurulma işlemini gösterdikten sonra bütün işleri bana kaldı. Saat bazı arızalar yaptı ancak tamiratından da anladığım için hemen onarıyorum. Bu saatin tamiri için bugüne kadar dışarıdan hiçbir usta gelmedi. Bakımını da yaptığımdan en ufak arızasını gideriyorum. Bazen çanın halatları kopuyor. Bazı yerlerde dişli uyumsuzluğu oluyor. Yataklarından attığı oluyor. Bu gibi arızalarda gayet güzel bir şekilde tamir yapıyorum."

"Şehir dışına gideceksem döneceğim zamanı hesaplayıp saati kuruyorum"

Gürkan, pandemi sürecinde bile saatin bakım ve kurma işini aksatmadan yaptığının altını çizdi.

Saatin 5 günü geçirmemek kaydıyla kurulması gerektiğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Saat 4-5 günde bir kurulursa durmaz. 3-4 günde bir gelip kuruyorum. Şehir dışına gideceksem döneceğim zamanı hesaplayıp, saati kurarak yola öyle çıkıyorum. Şu anda bana yardımcı olacak kimsem yok. Tek başına devam ettiriyorum. Sağlığım el verdiği müddetçe kimsenin yardımına da gerek görmüyorum. İleride güvenilir bir kişiye teslim edebilirim."

121 yıllık saat kulesinin tik tak ları arasında ömrünü geçirdi - ESKİŞEHİR
121 yıllık saat kulesinin tik tak ları arasında ömrünü geçirdi - ESKİŞEHİR
121 yıllık saat kulesinin tik tak ları arasında ömrünü geçirdi - ESKİŞEHİR
121 yıllık saat kulesinin tik tak ları arasında ömrünü geçirdi - ESKİŞEHİR

Hüseyin Gürkan, Sivrihisar, Eskişehir, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 121 yıllık saat kulesinin 'tik tak'ları arasında ömrünü geçirdi - ESKİŞEHİR - Son Dakika

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