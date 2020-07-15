Tarihi Saatli Medrese Fatih Sultan Mehmet Müzesi olacak - Son Dakika

Tarihi Saatli Medrese Fatih Sultan Mehmet Müzesi olacak

Tarihi Saatli Medrese Fatih Sultan Mehmet Müzesi olacak Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu, çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği, iki kez tahta çıktığı, İstanbul'un fethi gibi dünya tarihinin dönüm noktası sayılabilecek bir teşebbüse giriştiği tarih ve abideler şehri Edirne, Fatih'in adına...

Tarihi Saatli Medrese Fatih Sultan Mehmet Müzesi olacak

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EDİRNE - Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu, çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği, iki kez tahta çıktığı, İstanbul'un fethi gibi dünya tarihinin dönüm noktası sayılabilecek bir teşebbüse giriştiği tarih ve abideler şehri Edirne, Fatih'in adına yaraşır bir esere kavuşuyor.

Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan 2. Murad tarafından Fatih'in çocukluk ve ilk gençlik senelerinde (1437-1447 yıllarında) yaptırılmış olan ve bizzat Şehzade Mehmed'in de ders gördüğü kaynaklarda rivayet edilen Tarihi Saatli Medrese, Fatih Sultan Mehmet Müzesi olacak.

Bu kapsamda, Edirne Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında 15 Temmuz'da imzalanan protokol ile Saatli Medrese, Fatih Sultan Mehmet Müzesi olarak tefriş ve tanzim edileceği bildirildi.

Protokol, Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nin kurulması sürecinin yürütülmesinin yanı sıra müzede gerçekleştirilecek bilimsel, akademik ve kültürel etkinlikler ile Fatih Sultan Mehmet Dönemi ve Edirne konularını inceleyen nitelikli bilimsel yayın üretimi projelerini kapsıyor.

"Edirne ile ilgili bir hayalimizin gerçekleşmesi için önemli bir adım atıyoruz"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, imza töreni öncesi yaptığı açıklamada, "Bugün burada Edirne ile ilgili bir hayalimizin gerçekleşmesi için önemli bir adım atıyoruz. Edirne ile ilgili hayallerimizden bir tanesi; Edirneli bir padişah olan ve İstanbul'u fetheden padişah olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir müzesini Edirne'de yapmaktı, bu müzeyi hayata geçirebilmekti" dedi.

Osmanlı Devleti'ne bir asır boyunca payitahtlık yapmış ve ondan çok daha uzun bir süre imparatorluğun ve Türk-İslam medeniyetinin ilim merkezlerinden olmuş Edirne bir medreseler şehridir. Üç Şerefeli Cami'nin ve Peykler Medresesi'nin yanında bulunan Saatli Medrese dikdörtgen planlı, avlulu bir medresedir. Medresenin on yedi adet kubbeli ve ocaklı öğrenci hücresi ile iki dershanesi vardır. Müzenin 29 Mayıs 2021 tarihinde açılması planlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Saatli Medrese Fatih Sultan Mehmet Müzesi olacak - Son Dakika
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