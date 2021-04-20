Tarihi Sabunhane Müzesi basına tanıtıldı - Son Dakika

Tarihi Sabunhane Müzesi Müdürü Macit Aşir de müzede ağırlıklı olarak Oylum Höyük kazılarında ortaya çıkartılan eserlerin sergilendiğini aktararak, "Vatandaşların getirdiği ve polis ile jandarma eliyle alınan eserlerden oluşmaktadır. İkinci katta Kilis'in yerel kültürünü yansıtan etnografik nitelikteki eserlerimiz mevcuttur." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla müzenin açılışını gerçekleştireceklerini belirten Özdemir, "Müze 1205 metrekare alana sahip. 500 metrekaresi idari bölüm, 700 metrekaresi müzayede alanı. İki kattan oluşuyor. Kapılarımızı ilk defa basın mensuplarına açıyoruz." dedi.

Kilis'in Hakverdi Mahallesi'nde yer alan müzede, kazılarda ortaya çıkartılan eserler ve Kilis'in yerel kültürünü yansıtan önemli dokümanlar ve materyaller sergileniyor.

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