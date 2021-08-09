Tarihi şadırvanın yapısı bozulacaktı! Yapılan mermer kaplama vatandaşın haklı isyanıyla söküldü - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şehir merkezinde bulunan ve kentin simge yapılarından biri olan Orhan Camisi, geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi. Tarihi 1300'lü yıllara dayanan, yıkılınca 1893-1894 yıllarında halkın yardımıyla aynı yere yapılan Orhan Camii'nin avlusunda taş işçiliği ile süslenen şadırvan bulunuyor.

TARİHİ ŞADIRVANI MERMERLE KAPLAMAK İSTEDİLER

Şadırvan önceki gün mermerle kaplanmak istendi. Şadırvanın mermerle kaplanmaya başladığını gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

VATANDAŞIN TEPKİSİ GERİ ADIM ATTIRDI

Vatandaşların duruma tepki göstermesi üzerine, gelen şikayetler yetkililer tarafından mermerler sökülerek şadırvan eski haline getirildi.