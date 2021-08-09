Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şehir merkezinde bulunan ve kentin simge yapılarından biri olan Orhan Camisi, geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi. Tarihi 1300'lü yıllara dayanan, yıkılınca 1893-1894 yıllarında halkın yardımıyla aynı yere yapılan Orhan Camii'nin avlusunda taş işçiliği ile süslenen şadırvan bulunuyor.
Şadırvan önceki gün mermerle kaplanmak istendi. Şadırvanın mermerle kaplanmaya başladığını gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.
Vatandaşların duruma tepki göstermesi üzerine, gelen şikayetler yetkililer tarafından mermerler sökülerek şadırvan eski haline getirildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Tarihi şadırvanın yapısı bozulacaktı! Yapılan mermer kaplama vatandaşın haklı isyanıyla söküldü - Son Dakika