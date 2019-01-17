Tarihi Şadırvanlı Han, Eski Günlerine Dönüyor

BURSA'da, 20'nci yüzyıl başlarına ait sivil mimarlık örneği Şadırvanlı Han restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları ile yeniden hayat buluyor.

BURSA'da, 20'nci yüzyıl başlarına ait sivil mimarlık örneği Şadırvanlı Han restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları ile yeniden hayat buluyor.



Osmangazi'nin kültürel miraslarına yeniden hayat vermek amacıyla bugüne kadar yüzlerce restorasyon, rölöve ve sokak sağlıklaştırma çalışmasına imza atan Osmangazi Belediyesi, Kayhan Mahallesi'nde yer alan Şadırvanlı Han'ı eski ihtişamlı günlerine kavuşturuyor. 20'nci yüzyıl başlarına ait sivil mimarlık örneği Şadırvanlı Han'da yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında tarihi yapının çatı imalatı ve betonarme kısmındaki bölme duvarların örme işlemleri devam ediyor. 650 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak inşa edilen Şadırvanlı Han'da, çalışmalar bittiğinde dükkanların yanı sıra sergi ve toplantı salonları yer alacak.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gerçekleştirdikleri restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları ile tarihi ve kültürel mirası koruyup yaşatmanın yanı sıra Osmangazi'ye estetik bir görüntü de kattıklarını ifade etti. Başkan Dündar, Şadırvanlı Han'ın Kayhan Çarşısı'na önemli bir değer katacağını ifade ederek, "2009 yılında göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yapmış olduğumuz yatırımlarla Bursa'nın tarihi yönüyle ön plana çıkmasını sağladık. Tarihi bölgelerimizi adeta turizm merkezine dönüştürdük. Yapmış olduğumuz yatırımlar asla boşa gitmiyor. Bursa'mızı tarihteki hüviyetine kavuşturuyoruz. Birçok sivil mimarlık örneği yapıyı ayağa kaldırdık. Bunlardan bir tanesi de Şadırvanlı Han olacak. Bize düşen görev, kentimizin tarihi ve kültürel güzelliklerini ortaya koymaktır. Bunu da başarıyla gerçekleştiriyoruz. Bursa'nın tarihi yönüyle ön plana çıkmasını sağlıyoruz" dedi.



- Bursa

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