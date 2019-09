Tarihi Safranbolu ilçesini temizlemek için seferber oldular

Unesco Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Başkan Köse ve vatandaşlar tarafından '21 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde çevre temizliği yapıldı.



Safranbolu Belediyesi tarafından 'Daha Temiz Bir Safranbolu İçin Var Mısın?' sloganıyla başlatılan çevre temizliği '21 Eylül Dünya Temizlik Günü' dolayısıyla devam edildi. Safranbolu Kent Konseyi ortaklığında gerçekleştirilen etkinliğe Safranbolulular yoğun ilgi gösterdi. Aslanlar, Barış ve Çeşme Durağından başlayan ve Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında son bulan etkinlik sonrası toplanan çöpler meydanda toplanarak Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.



Çevre temizliğine destek veren vatandaşlara ve öğrencilere teşekkür eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "21 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde, bugüne dek el birliği ile sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarımızı bir adım öteye taşımak için toplandık. Yoğun plastik kirliliği, dünyanın dört bir yanında, STK'ların ve şehir yönetimlerinin çözüm peşinde koştuğu, iklim krizinde etkisi bulunan, çağımızın en kritik sorunlarından biridir. Biz Safranboluluların geçmişte çok değer verdiği 'kendi kapının önünü temiz tutma' alışkanlığının ne kadar halkı olduğunu, bu kriz sayesinde herkesin anlayabileceğine inanıyorum. Biz de ülkemiz için önce kendi kapımızın önünden, yani güzel kentimizden başlayarak gelecek nesiller ve sağlıklı bir dünya için elimizden geleni yapmalıyız. Farkındalık için başladığımız çevre temizleme günlerine aralıklarla devam edeceğiz, ancak artık bu çalışmaları; her mahallemize, her vatandaşımızın günlük yaşamına adapte etmek için yeni bir kampanya planladık. Bunu sizlerle paylaşacak olmaktan heyecan duyuyorum. Geçmişten gelen, şehrimize has bu alışkanlıkları, yeni bir boyut katarak yarına aktaracak, çocuklarımız ve parçası olduğumuz mavi gezegen için elimizden geleni yapacağız. Bu vesile ile 21 Eylül Dünya Temizlik Günü'nüzü Kutluyor ve her birinizi sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından Başkan Köse etkinlikte yer alan Safranbolululara Safranbolu Simidi ikram etti. - KARABÜK