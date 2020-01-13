Tarihi Safranbolu'ya Çinli ilgisi - Son Dakika
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Tarihi Safranbolu'ya Çinli ilgisi

6 saat önce

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan, konakları ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken Karabük'ün Safranbolu ilçesini geçen yıl en fazla Çinli turist ziyaret etti.

Tarihi Safranbolu'ya Çinli ilgisi, System.String[]

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan, konakları ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken Karabük'ün Safranbolu ilçesini geçen yıl en fazla Çinli turist ziyaret etti.

UNESCO tarafından dünyada "en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen ve "korumanın başkenti" unvanı ile anılan ilçe, Çin, Tayvan, Japonya, Almanya, İtalya ve Güney Kore gibi dünyanın farklı yerlerinden turistlerin ilgisini çekiyor.

Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başaran, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ilçeyi 2019'da 87 bin 370 yabancı turist ziyaret etti.

Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarıyla da kültür turizminin gözdesi olan Safranbolu'ya geçen yıl gelen yabancı turistler arasında ilk sıraya Çinliler yerleşti.

Geçen yıl ilçeyi 40 bin 610 Çinli, 34 bin 636 Tayvanlı ziyaret ederken, bu ülkeleri Malezya, Tayland, Almanya, İtalya, Japonya, ABD ve Güney Kore izledi.

"Yaklaşık 100 ülkeden turist çekiyor"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ilçenin sadece ülkenin değil dünyanın çok değerli bir eseri olduğunu, yaşayarak korunan nadir kentler arasında yer aldığını söyledi.

İlçede turizm adına ilk adımların 1970'li yıllarda atıldığını ve 1994'te UNESCO ile birlikte ivme kazandığını belirten Gürel, "Türk kent kültürünün önemli yapı taşı olan ilçemiz yaklaşık 100 ülkeden turist çekiyor. Dolayısıyla ülkemizin dünyaya açılan bir kapısı niteliğinde. İlçemize gelen turistler bizim somut ve soyut mirasımızı öğrenerek dönüyor. Bu önemli bir tanıtımdır." diye konuştu.

Gürel, yerli ve günübirlikçi turistler ile geçen yıl bir milyon 300 bin turisti ilçede ağırlandıklarını, bu yıl hedefin bir milyon 500 bin turist olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:16 Kaynak: AA
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