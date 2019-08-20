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Tarihi Sakarya Köprüsü'nde bakım çalışması devam ediyor

57 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Sakarya Nehri üzerinde bulunan tarihi Sakarya Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor.

Tarihi Sakarya Köprüsü'nde bakım çalışması devam ediyor, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Sakarya Nehri üzerinde bulunan tarihi Sakarya Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor.

Köprü üzerinde ve yan cephelerinde otsu ve odunsu bitki temizliği ekipler tarafından gerçekleştirilmiştir. Orijinalinden farklı olarak sonradan yapılmış olan korkuluklar sökülerek yerine aslına uygun olacak şekilde yeni korkuluk imali ve montajı yapılmıştır. Açığa çıkan deformasyonlar belirlenerek hasarları giderilmiştir ve daha güzel bir görüntüye kavuşturulmuştur. Beton yüzeylerdeki boya ve sıva raspası yapılarak gerekli tamiratlara ve boyaya hazır hale getirilmiştir. Çatlama oluşmuş beton yüzeyde herhangi bir bozulma yoksa çatlaklar enjeksiyon yöntemiyle onarılmaktadır. Daha geniş çatlaklarda ise sıyırma işlemi yapılarak beton onarım harcı uygulanmaktadır. Ekipler köprü için son kat boyasını da atarak kullanıma hazır hale getirecekler.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Beton onarım malzemesi çimento esaslı olup, tek bileşenli polimer ve elyaf takviyeli olacak ve düzgün bitirme sağlanacaktır. Boyaya hazır hale getirilen betonarme yüzeyler aslına uygun renkte boyanacaktır. Tarihi Sakarya Köprüsü'nün bakım onarımı tamamlandığında orijinalliği bozulmadan daha sağlam ve güçlü bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır" denildi. - SAKARYA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:03 Kaynak: İHA
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