Tarihi Sarayiçi'nde utanç veren görüntüler... Kurban derileri ve atıkları ortada kaldı - Son Dakika
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Tarihi Sarayiçi'nde utanç veren görüntüler... Kurban derileri ve atıkları ortada kaldı

14.07.2022 16:14

Tarihi Sarayiçi'nde utanç veren görüntüler.

Tarihi Sarayiçi'nde utanç veren görüntüler... Kurban derileri ve atıkları ortada kaldı

EDİRNE - Edirne'de Kurban Bayramı vesilesiyle dini görevlerini yerine getiren vatandaşların bağışladıkları deriler tarihi Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanında sağa sola saçılmış halde koku içinde ortada kaldı.

Edirne'de Kurban Bayramında kurban ibadetini getiren vatandaşların kestikleri kurbanların derileri Tarihi Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanında toplandı. Bağış için toplandığı belirtilen derilerin bir kısmı alındıktan sonra atık vaziyette olan deriler ve atıklar ortada kaldı. Belediye ekiplerinin ilgilenmemesi sonucu ortada kalan deriler sıcak havaların etkisiyle birlikte yoğun bir koku oluşturmaya başladı. Ayrıca tarihi Osmanlı bölgesinde böyle bir durumun yaşanmasından dolayı vatandaşlar belediyeye sert tepki gösterdi.

"Bu rezalet Edirne Belediyesi'nin zayıflığını gösteriyor"

Sarayiçi Er Meydanını hem ziyaret etmek için hem de Tunca Nehri boyunda oturmak için geldiğini ifade eden Ercan Kancı, Edirneli bir vatandaş olarak karşılaştığı manzaranın utanç verici olduğunu söyledi. Kancı, "Bu manzara Edirne Belediyesinin hiç çalışmadığını gösteriyor. Burada belediye görevlileri ve bu işten sorumlu kişilerin hakkında bir soruşturma açılmasını istiyorum. Buraya gelen turistler de bu utanç manzaraya şahit oluyor. Kırkpınar'ın hemen ardından yapılan bu terbiyesizlik Edirne'ye ve Edirne halkına hiç yakışmıyor. O yüzden ben bu olayı kınıyorum. Burada ya kurban kesildi çünkü kan izleri var ya da atıklar buraya atıldı. Affedersiniz köpekler de buradaki derileri sağa sola dağıtmış. Yani buradaki koku insanların hasta olmasına sebep olabilir. Rezalet bir görüntü var. Ayrıca hemen yan tarafta da su borusu patlak olduğu için boşu boşuna akıyor. Herkesin su teleşı varken Edirne'de sular boşa akıyor. Bu durum Edirne Belediyesinin zayıflığını gösteriyor. Buranın yetkililer tarafından derhal temizlenmesini istiyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tarihi Sarayiçi'nde utanç veren görüntüler... Kurban derileri ve atıkları ortada kaldı - Son Dakika

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