Tarihi şehir Bergama'dan Heritage İstanbul Konferansı'na çıkarma

Panele konuşmacı olarak katılan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama'da, yerel ve evrensel kültürün buluştuğunu, insan aklının doğanın sunduğu imkânları kullanarak 6 farklı tarihsel dönemde kendi kültürünü oluşturduğunu ve geçmişten günümüze yaşamın kesintisiz devam ettiğini söyledi.

BAŞKAN KOŞTU; "BERGAMA'MIZ İSTİSNAİ VE DEĞERLİ BİR ŞEHİRDİR"

İstanbul Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda düzenlenen Tarihi Belediyeler Paneli'ne, UNESCO Bergama Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk ve Alan Başkanlığı ekibiyle birlikte adeta bir çıkarma yapan Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama için geliştirilen tarihi ve vizyon projeleri anlattı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile birlikte Arkeoloji ve Sanat Yayınları Başkanı Nezih Başgelen Moderatörlüğünde kürsüye çıkan Başkan Hakan Koştu, "Bergama'mız da geçmişten günümüze yaşam kesintisiz devam etmiştir. Somut ve soyut örnekleri birlikte sunan Bergama'mız istisnai ve değerli bir şehirdir. Bergama'mızda; Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin mimari, anıtsal ve sivil eserleri kültür ve doğanın birlikteliğinin birer ürünü olarak, hepsi birlikte kültürel bir katman oluşturmaktadır. Şehrimizin, neredeyse 1/3'i Kültürel Anıt niteliği taşımaktadır. Bu özelliği ile de dünyada benzerine ender rastlanan kadim bir şehirdir" dedi.

Panelde Bergama'nın UNESCO Üstün Evrensel Değer Kriterleri içerisinde yer alan, Kültür Miras Kriterlerini karşılayan, 9 farklı çekirdek alan ve tampon bölgesiyle UNESCO Dünya Miras Alanı Listesi'ne girdiğine konuşmasında değinen Belediye Başkanı Hakan Koştu, panel süresince dikkatleri üzerine çeken Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi sunumu ile göz doldurdu.

Dünya'nın Mirası Bergama, Tarihi Kentsel Çevreye İlişkin Çalışmalar, Antik Selinos Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi, Endüstri Yapıları Tarihi Çırçır Fabrikası ve Tabakhane Yapıları, Restorasyon Çalışmaları Yapılan Camiler, Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Kültür Miras Farkındalık Çalışmaları hakkında panel dinleyicilerine bilgiler verdi.

BAŞKAN KOŞTU; "HEDEFİMİZ KORUMA BİLİNCİNİN EN ÜST SAFHAYA ÇIKTIĞI BİR BERGAMA VE TURİZMDEN KAZANAN BİR ŞEHİR OLUŞTURMAK"

Panel süresince kadim şehir Bergama için yapılan çalışmaları tek tek anlatan Belediye Başkanı Hakan Koştu, tüm bu çalışmaların sonucunda, UNESCO Dünya Mirası Bergama'da koruma bilincinin en üst seviyeye çıkmasını ve turizmden kazanan bir şehir olmayı arzuladıklarının altını çizdi. Panel ardından Başkan Koştu ve ekibi, Avrupa'nın en büyük Kültürel Miras Fuarı'nda sergilenen çalışmaları inceledi. Bergama için yaptıkları çalışmalar hakkında tarihi belediyeler ile bilgi paylaşımında bulunuldu.