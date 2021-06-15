Üye Girişi
Tarihi şehitliğin bakımını çilek tarlası işçileri yapıyor - Son Dakika

Tarihi şehitliğin bakımını çilek tarlası işçileri yapıyor

15.06.2021 21:21

Tarihi şehitliğin bakımını çilek tarlası işçileri yapıyor Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde bulunan tarihi şehitliğin bakımı, çilek tarlası sahibi ve işçisi tarafından yapılıyor.

Tarihi şehitliğin bakımını çilek tarlası işçileri yapıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde bulunan tarihi şehitliğin bakımı, çilek tarlası sahibi ve işçisi tarafından yapılıyor.

Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde Şehitler mevkiinde bir tarlanın içindeki 450 metrekarelik alanda bulunan mezarlık, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kulunca tescil edildi. Akçakoyun köyünden çilek üretici Mehmet Emin Çiftci "Mezarlığın geçen bakımını biz yaptık. Boyadık, tertemizlik yaptık. Ağaçları, gülleri suladık, yıkık telleri kaldırdık" dedi.

Afganlı çilek işçisi Amanullah Şerifi, "Bu mezarlığı boş kaldıkça patron ve ben temizliyoruz. Bütün ağaçları kireçledik. Gülleri her gün suluyoruz. Burada yatanlar zamanında bizim gibi insan idi. Şimdi biz de bunlara hizmet ediyoruz. Bunlar memleket için hizmet etmişler, canlarını feda etmişler. Biz de hayır için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Tarihi mezarlığa 2004 yılında başkanken sahip çıktığını söyleyen eski Akçakoyun Belediye Başkanı Feyzullah Ergün (73), "İlk başkan olduğum yıllarda bahsi geçen yerde mezar taşları vardı. Tarihi önemi olan 20 civarında mezar vardı. Herhangi bir düzenleme yoktu, ama bölgenin halkı çok manevi telkinlerde bulundu. Buna kayıtsız kalmadık. Zaman içerisinde bugünkü şekline dönüştüğü biçimde orada yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hissettik. ve bunu kendi imkanlarımızla yaptık. Bakımını köylüler severek yapıyor" dedi.

Yunanlıların militan soyundan olanların bölge halkına saldırdığını ve bu mezarlıkta yatan şehitlerin onların katlettikleri olduğunu anlatan Feyzullah Ergün, "Sultan 2. Abdülhamid Han zamanında bu bölgede yaşayan ve kurşun madeni işleten Yunanlıların bazı militan soyu bölge halkına saldırmış. Köy halkı ayaklanmış. Çevre köylerden de destek alarak orada büyük bir çatışma çıkmış. Her iki taraftan ölümler olmuş. Bu ölenlerden Türk asıllı olanların buraya gömüldüğü ifade ediliyor" şeklinde konuştu.

(İÇ-UYC-MŞ)

Tarihi şehitliğin bakımını çilek tarlası işçileri yapıyor
Tarihi şehitliğin bakımını çilek tarlası işçileri yapıyor
Tarihi şehitliğin bakımını çilek tarlası işçileri yapıyor
Tarihi şehitliğin bakımını çilek tarlası işçileri yapıyor

Feyzullah Ergün, Çanakkale, Akçakoyun, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi şehitliğin bakımını çilek tarlası işçileri yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ronaldo'ya 10 dakika yetti! Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltıda golü atan star futbolcu tarihe geçti 20:50 Ronaldo'ya 10 dakika yetti! Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltıda golü atan star futbolcu tarihe geçti Mustafa Cengiz'in hedefindeki Belhanda, avukatı aracılığıyla kulübe mesaj yolladı 20:44 Mustafa Cengiz'in hedefindeki Belhanda, avukatı aracılığıyla kulübe mesaj yolladı Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu 20:28 Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu
Son Dakika: Türkiye bir günde 1 milyon 118 bin koronavirüs aşısı yapıldı 19:58 Son Dakika: Türkiye bir günde 1 milyon 118 bin koronavirüs aşısı yapıldı Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi 19:47 Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti 19:25 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti
Rezilliğin böylesi! Parkta herkesin gözü önünde 40 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiler 19:00 Rezilliğin böylesi! Parkta herkesin gözü önünde 40 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiler Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor 16:57 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor

Son Dakika Haberleri
17:49 Deprem bölgesi olan Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık meydana geldi
17:44 Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile 3 sanık Kobani eylemleri davası kapsamında adli kontrol şartıyla tahliye edildi
17:42 Doping testi pozitif çıktığı için men cezası almıştı! Rekortmen atlet, yediği domuz etinden şüpheleniyor
17:41 Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu, Türk arkeolog görür görmez değerini anladı
17:14 Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma
17:12 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı
17:11 Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor
17:06 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu
17:00 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda
16:56 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
Aliyev ile Emine Erdoğan arasında dikkat çeken diyalog! Şuşa şaşkınlığı tepkisine yansıdı Aliyev ile Emine Erdoğan arasında dikkat çeken diyalog! Şuşa şaşkınlığı tepkisine yansıdı         
20:57
Mehmet Metiner, sildiği Mehmet Metiner, sildiği "çift maaş" paylaşımının ardından sosyal medya hesabını kapattı         
20:47
Minik yüreklerden gururlandıran davranış: Rüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptüler Minik yüreklerden gururlandıran davranış: Rüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptüler         
20:28
F.Bahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun'dan heyecanlandıran Edin Dzeko paylaşımı F.Bahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun'dan heyecanlandıran Edin Dzeko paylaşımı         
20:09
Seda Sayan'dan Mali'ye Seda Sayan'dan Mali'ye "geçmişi kirli" cevabı: Masum kıza tecavüz ettiğinde sesim çıkmadığı için geçmişim kirlidir         
19:54
Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi         
19:29
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek         
19:01
Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi         
18:01
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti         
15:17
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 21:47:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi şehitliğin bakımını çilek tarlası işçileri yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement