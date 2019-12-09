Tarihi şehitlik bakımdan geçirildi

Kilis'te, sınır hattında şehit olan askerlerin defnedildiği tarihi şehitlikteki mezarlar bakımdan geçirilerek, şehitlerin mezarları yeniden yapıldı.



Kilis Valisi Recep Soytürk, sınır hattında şehit olan askerlerin defnedildiği tarihi şehitlikteki mezarların bakımının yapılması için İl Özel İdaresine talimat vermişti. Bunun üzerine tarihi şehitliğin bakımı onarımı yapılarak mezarlar yeniden yapıldı.



İHA gündeme getirdi devlet sahip çıktı



50 yıldır unutulan tarihi şehitliğin İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yapılan haberle gündeme getirilmesinden sonra Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer'e talimat verdi. Şehitlerin mezarları yeniden yapılırken, çevre düzenlemesinin de yapılacağı kaydedildi.



Şehitlik yakınında aile kabristanı bulunan Abdurrahim Kiremitçi, aile mezarlıklarının yanında bulunan şehit mezarlarını gönüllü olarak kendilerinin yaptığını ifade ederek, "Bundan yaklaşık bir ay önce sizlerin aracılığıyla duyurduk. Sağ olsun Kilis Valimiz Recep Soytürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer'e talimat vererek şehitliği şu andaki haline getirilmesini sağladılar. Şehitliğin bu hale gelmesine vesile olanlardan Allah razı olsun, herkese teşekkür ediyorum. Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır. Toprak eğer üzerinde ölen varsa vatandır. Tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Şehitlikte çevre düzenlemesi yapılacak. Ben de elimden geldiği kadar bundan sonra da ölene kadar şehitliği bakımını ben üstleneceğim. Söz veriyorum" dedi.



1960-1971 yılları arasında Suriye sınırında görev yaparken şehit olan Kilis 23'üncü Seyyar Sınır Jandarma Alayında görev yapan çok sayıda asker, Kilis Asri Mezarlık'ta defnedildi. O dönemde ulaşım imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle memleketlerine gönderilemeyen şehit askerler için şehitlik oluşturulmuştu. - KİLİS