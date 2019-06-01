Tarihi Selçuklu mezarlığı sarıya büründü

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Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk tarihi operasyon

Survivor Atakan, adada Okay ile yaşadığı tartışmanın detaylarını anlattı

İmamoğlu, cami çıkışı bir vatandaşın protestosu ile karşılaştı: Hangi yüzle destekliyorsunuz?