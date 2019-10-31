Tarihi semte 6 katlı kaçak bina yapmışlar

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi ve Orhangazi Han'ın türbelerinin yakınındaki tarihi Osmanlı Sokak'ta inşa edilen 6 katlı ruhsatsız binanın yıkımına başladıOsmangazi Belediyesi, kaçak yapılarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi ve Orhangazi Han'ın türbelerinin yakınındaki tarihi Osmanlı Sokak'ta inşa edilen 6 katlı ruhsatsız binanın yıkımına başladı Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Osmangazi Mahallesi Osmanlı Sokak üzerinde kaçak olarak inşa edildiği tespit edildikten sonra yasal işlemleri tamamlanan 6 katlı binanın yıkımına başlandı. Dar olmasından dolayı sokağa iş makinesi giremeyince bina balyozlar ile yıkıldı. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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