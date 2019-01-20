Son Dakika Haberleri: Tarihi Şerefiye Sarnıcı'nda Flüt ve Keman Resitali

Tarihi Şerefiye Sarnıcı'nda Flüt ve Keman Resitali

58 dakika önce

- Tarihi Şerefiye Sarnıcı'nda flüt ve keman resitaliİSTANBUL - İstanbul'un binlerce yıllık tarihi mekanlarından biri olan Şerefiye Sarnıcı'nda yıl boyu sürecek olan 'İstanbul'un Müziği' adlı etkinlik kapsamında düzenlenen Erken Dönem ve Barok Konserlerindeki flüt ve keman resitali...

- Tarihi Şerefiye Sarnıcı'nda flüt ve keman resitali

İSTANBUL - İstanbul'un binlerce yıllık tarihi mekanlarından biri olan Şerefiye Sarnıcı'nda yıl boyu sürecek olan 'İstanbul'un Müziği' adlı etkinlik kapsamında düzenlenen Erken Dönem ve Barok Konserlerindeki flüt ve keman resitali sanatseverleri mest etti. Sanatseverler, hayran bırakan konser sonrası antik sarnıcı gezme fırsatı da buldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından İstanbul'un binlerce yıllık tarihi mekanlarından Şerefiye Sarnıcı'nda organize ettiği 'İstanbul'un Müziği' konserleri, sanatseverleri müzik yolculuğuna çıkardı. Etkinlik İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen 'Oda Müziği ve Resital Serisi" ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ tarafından düzenlenen 'Erken Dönem ve Barok Konserleri Serisi' ile Şerefiye Sarnıcı'nda devam etti.
Klasik müzik dünyasından seçkin eserlerin ve farklı müzik ezgilerinin sunulacağı konserler serisinde "Baroktan Klasik'e Yolculuk" konseriyle sahnede, Aslıhan And ve Tolga Kulak yer aldı. Flüt ve keman resitalinde sahne alan sanatçılar, Georg Philipp Telemann, Jean-Marie Leclair, Wilhelm Friedemann Bach, Carl Philipp Emanuel Bach ve Franz Anton Hoffmeister'a ait eserleri icra etti. Konserde sanatseverler müziğin tadını çıkardı. Ücretsiz olarak sunulan müzik ziyafetine yoğun ilgi gösteren sanatseverler, binlerce yıllık tarihi bir mekan olan Şerefiye Sarnıcı'nı gezme fırsatı buldu.
(TA- MB- HK-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:54 Kaynak: İHA

İstanbul, Şerefiye, Kültür Sanat
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