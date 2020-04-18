Tarihi sessizlikte İstanbul Boğazı ve Haliç'te

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstanbul'da hafta sonu cadde, sokak ve sahiller boş kalırken, şehir kuş, kedi ve köpeklere kaldı.

İçişleri Bakanlığının kararıyla 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesiyle Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da tarihin en sessiz hafta sonlarından biri yaşanıyor.

Sokağa çıkma yasağına ek olarak boğaz trafiğine de kısıtlama getirilirken, Şehir Hatları seferleri sabah ve akşam saatlerinde yapılıyor.

Vapur seferlerine ara verilmesiyle öğle saatlerinde tamamıyla sessizliğe bürünen İstanbul Boğazı ve Haliç'te martı, karga, serçe, güvercin, kumru, karabatak, ördek ve yaban kazlarının sesi hakimdi.

Boğaz ve Haliç hattında deniz hareketsizlikten dolayı "çarşaf" gibi olurken, kuşlar adeta sessizliğin keyfini sürdü.

Haliç'in Eyüp tarafında ise ördek ve yaban kazları güzel görüntüler oluşturdu.

Tarihi yarımada ve Haliç civarında görevli polis ve zabıta ekipleri kuşların aç kalmaması için zaman zaman yem ve ekmek attığı görüldü. Haliç sahilindeki midyeleri bulup içini açarak yiyen kargalar da güzel görüntüler oluşturdu.