Son Dakika Haberleri: Tarihi Sikkeleri Satamadan Jandarmaya Yakalandılar

Tarihi Sikkeleri Satamadan Jandarmaya Yakalandılar

1 saat önce

Burdur'da Selçuklu dönemine ait tarihi sikkeleri satmaya hazırlanan 2 kişi jandarmanın yol kontrolü sırasında yakalandı.

Tarihi Sikkeleri Satamadan Jandarmaya Yakalandılar, System.String[]
Burdur'da Selçuklu dönemine ait tarihi sikkeleri satmaya hazırlanan 2 kişi jandarmanın yol kontrolü sırasında yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Antalya'da oturan M.Y. ve N.H.'nin Selçuklu dönemine ait sikkeleri Burdur'un Bucak ilçesine getirerek satacağı tespit edildi. Yapılan yol kontrolünde M.Y. ve N.H.'nin içinde bulunduğu araç dün jandarma tarafından Burdur-Antalya karayolu Boğazköy yol ayrımında durduruldu. Araçta yapılan aramada, Selçuklu dönemine ait 782 sikke ele geçirildi. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ele geçirilen tarihi eserler, Burdur Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edildi. M.Y. ve N.H. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:14 Kaynak: İHA

Antalya, Selçuklu, Burdur, 3. Sayfa
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