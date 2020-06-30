Tarihi Silifke Kalesi'nde sezon kazıları başladı - Son Dakika

Tarihi Silifke Kalesi'nde sezon kazıları başladı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Boran başkanlığındaki kazı ekibinde farklı üniversitelerden 10 bilim insanı ile 15 işçi yer alıyor.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Boran başkanlığındaki kazı ekibinde farklı üniversitelerden 10 bilim insanı ile 15 işçi yer alıyor.

Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 1293 yeni vaka tespit edildi
Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin için sağanak uyarısı


Boran, Silifke Kalesi'nde 2010 yılında başlanan kazı ve restorasyon çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin ortak projesi olarak sürdüğünü söyledi.


Kazılarda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemi olmakla birlikte 3 kültür katmanı tespit ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Boran, "Roma döneminde inşa edilen kale, Bizans döneminde tahkim edilmiş, Karamanoğlu döneminde fethedilen kale, Karamanoğlu ve Osmanlı döneminde Türk-İslam medeniyetinin bir 'Kale Kent'i haline dönüştürülmüştür. Hem mimari parçalarda hem de bulduğumuz cam, metal, seramik malzemeleri burada görmek mümkün." dedi.


Boran, kazılarda bulunan malzemelerin laboratuvar ortamında gerekli bakım ve onarımlarının yapılarak envanterlerin çıkarıldığını ve daha sonra Silifke Müzesi'ne teslim edildiğini kaydetti.

silifke kalesi, Hacı Bayram, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:34 

Son Dakika Magazin Tarihi Silifke Kalesi'nde sezon kazıları başladı - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 19:09 Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin için sağanak uyarısı 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:16 Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 14:48 Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü 14:26 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu 13:12 Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:29 İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak 10:25 Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL 09:56 Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 1293 yeni vaka tespit edildi
19:09
Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin için sağanak uyarısı
19:09
Son Dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
19:04
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
18:53
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bingöl'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
18:35
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:23
Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
18:16
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
18:11
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
18:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 20:04:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi Silifke Kalesi'nde sezon kazıları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]