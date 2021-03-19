Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Resmi olarak 1999 yılında müzeye dönüştürülen ve bazı ünlü yazar ve şairlerin de bir dönem kaldığı Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, beraberinde AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ve diğer ilgililerle restorasyon çalışmalarının devam ettiği tarihi yapıda incelemelerde bulundu.

Burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Maviş, gazetecilere, Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'nin ülkenin önemli tarihi miraslarından biri olduğunu söyledi.

Tarihi yapının orijinal güzelliğinin ön plana çıkarılması için titiz bir restorasyon çalışması başlatıldığını vurgulayan Maviş, projede dokunun olduğu gibi korunacağına işaret etti.

Maviş, Koruma Kurulunun gözetimindeki çalışmalar tamamlandığında tarihi yapının ülke ve Sinop turizmine önemli katkılar yapacağına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Yer yer otel gibi asılsız şeyler geliyor kulağımıza, böyle bir şey yok. Sadece şunu söyleyebiliriz. Geçmişte burası bir tersane olarak kullanılmış. Gemilerin denize indirildiği iki kapımız var. O kapılardan biri açılacak. Bunun yanında sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı alanlar oluşturulacak. Yine korunacak koğuşlar var ama buradaki tek hedefimiz tarihi yapımızın orijinalini ortaya çıkarmak. Proje tamamlandığında kentimizin marka değerine çok şeyler katacaktır."???????