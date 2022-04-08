Tarihi Siverek Kalesi'nin eteğindeki kamulaştırılan binaların yıkımına başlandı - Son Dakika
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Tarihi Siverek Kalesi'nin eteğindeki kamulaştırılan binaların yıkımına başlandı

08.04.2022 19:24

Tarihi Siverek Kalesi'nin eteğindeki kamulaştırılan binaların yıkımına başlandı Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın girişimiyle çevresi kamulaştırılan tarihi kalenin eteğinde yıkım çalışmalarına başlandı.

Tarihi Siverek Kalesi'nin eteğindeki kamulaştırılan binaların yıkımına başlandı

ŞANLIURFA - Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın girişimiyle çevresi kamulaştırılan tarihi kalenin eteğinde yıkım çalışmalarına başlandı.

Uzun süredir atıl durumda kalan ve tepkilere neden olan tarihi Siverek Kalesi'nin restore edilmesi ve çevresinin açılarak çevre yolu olarak kullanılması talep ediliyordu. Talepleri yerinde bulan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, birimlere konuyla ilgili çalışma yapılması talimatı verdi. Ankara temaslarında AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı ziyaret eden Belediye Başkanı Çakmak'ın girişimleri meyvesini verdi. Kale restorasyonunun yanı sıra çevresinde tehlike arz eden bölgede bulunan evler kamulaştırıldı. Bir süre önce kamulaştırılan evlerin yıkımına ise başlandı.

Tarihi kalenin restorasyonu ve kamulaştırılan metruk evlerin yıkımına başlandığını belirten Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, projenin hayırlı olmasını diledi. Süreci değerlendiren Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca 11 ev kamulaştırıldı, bir kısmını da biz Siverek Belediyesi olarak kamulaştırdık ve yıkımına başladık. Şehrimize yeni bir vizyon kazandırdığımız gibi şehrimizin tarihine de sahip çıkıyoruz. Bu proje halkımızın çok uzun süredir beklediği önemli bir projedir. İlk etapta kalenin çevresinin açılmasıyla kent merkezindeki trafik daha sağlıklı bir şekilde işleyecek. Restorasyonun da tamamlanmasıyla bir tarihi yeniden canlandırmış olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Dediğim gibi vatandaşlarımız uzun süredir bu projenin başlamasını bekliyordu. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

Çok uzun süredir adım atılmasını beklediklerini dile getiren mahalle sakinleri, projenin mimarı Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür etti.

Tarihi Siverek Kalesi'nin eteğindeki kamulaştırılan binaların yıkımına başlandı
Tarihi Siverek Kalesi'nin eteğindeki kamulaştırılan binaların yıkımına başlandı
Tarihi Siverek Kalesi'nin eteğindeki kamulaştırılan binaların yıkımına başlandı

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Ayşe Çakmak, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi Siverek Kalesi'nin eteğindeki kamulaştırılan binaların yıkımına başlandı - Son Dakika


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