Tarihi Siyavuşpaşa Köşkü yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
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Tarihi Siyavuşpaşa Köşkü yoğun ilgi görüyor

6 saat önce

UZUN yıllar atıl durumda kaldıktan sonra restorasyon çalışması tamamlanarak eski ihtişamına kavuşturulan Siyavuşpaşa Köşkü, yoğun ilgi görüyor.

Tarihi Siyavuşpaşa Köşkü yoğun ilgi görüyor, System.String[]

UZUN yıllar atıl durumda kaldıktan sonra restorasyon çalışması tamamlanarak eski ihtişamına kavuşturulan Siyavuşpaşa Köşkü, yoğun ilgi görüyor. İlçede bilinen en eski tarihi yapı olan Köşk, sanat galerisi ve sanat atölyesi olarak kullanılıyor.

1571 yılında Mimar Sinan tarafından yapıldığı tahmin edilen tarihi Siyavuşpaşa Köşkü, 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bahçelievler Belediyesi'ne tahsis edildi. 2016 yılında aslına uygun olarak restore edilmeye başlandı. Köşk, İstanbul Valiliği tarafından restorasyon çalışması tamamlanarak Bahçelievler Belediyesi'nde devredildi. Yapılan restorasyon çalışmasının ardından sanat galerisi ve sanat atölyesi olarak hizmete açılan köşk, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor.

"TARİHİMİZE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Restorasyon sonrası köşkün yeni işlevi hakkında açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Ülkemizde tarihi yapıları ne yazık ki hak ettiği kadar korumuyor ve önemsemiyoruz. ya duvarlarına yazılar yazıyor, ya sağına soluna tarihi dokusunu bozacak başka bir şey inşa ediyor, ya da restorasyonu yapılırken aslından çok farklı bir yapı ortaya çıkarabiliyoruz. İstanbul'daki bilinen ünlü tarihi köşkler arasında da yer alan ve ilçemizin simgelerinden olan Sivayuşpaşa Köşkü'nün önceki hali içler acısıydı. Bu görüntüler ne tarihimize ne de bize yakışıyordu. Millet olarak tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

"YILLARDIR KAPALI KALAN KÖŞK AÇILDI"

Konuşmasında 10 yıllık süreç sonunda restorasyon çalışmasının tamamlandığını belirten Başkan Bahadır, "Yaklaşık 10 yıl devam eden süreç sonrasında kaderine terk edilen köşkümüzü aslına uygun proje hazırlayarak restore edilmesini sağladık. 448 yıllık Tarihi Köşkü, geçtiğimiz aylarda butik sanat atölyesi olarak halkın hizmetine açtık. Tarihi bir yapı olduğu için köşkün dokusuna uygun çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar açtığımız fotoğraf, hat-tezhip ve resim sergilerini gezen sanatsever komşularımız, aynı zamanda yıllardır kapalı kalan tarihi köşkümüzün içerisini görme fırsatı buluyor" diye konuştu


Bahçelievler, İstanbul, Köşk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:41 Kaynak: DHA
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