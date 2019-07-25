Tarihi sohbetlerin üçüncüsü gerçekleşti

Bartın Belediyesince düzenlenen Tarih, Kültür ve Sanat Sohbetlerin üçüncüsü gerçekleştirildi.

Bartın Belediyesince düzenlenen Tarih, Kültür ve Sanat Sohbetlerin üçüncüsü gerçekleştirildi.



Bartın Kent Müzesi altındaki sanat atölyesinde gerçekleşen Tarih, Kültür ve Sanat Sohbetlerinin konukları 24 Temmuz Basın Bayramını kutlayan basın mensupları oldu. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Kömeç ve Necmi Balık'ın da katıldığı etkinlikte basın mensupları meslek anılarını anlattılar.



Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," 24 Temmuz Basın Bayramı'nda basın mensuplarımızla birlikte Tarih, Kültür ve Sanat Sohbetlerimizin üçüncüsünü gerçekleştirdik. Bizleri geçmişe götüren, meslek hikayeleri ile gecemize renk katan değerli dostlarımıza katılım sağladıkları için teşekkür ediyorum." dedi. - BARTIN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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