Tarihi sokak, 8 yıl sonra tekrar aynı kaderi yaşadı - Son Dakika

Tarihi sokak, 8 yıl sonra tekrar aynı kaderi yaşadı
01.04.2021 07:56
Tarihi sokak, 8 yıl sonra tekrar aynı kaderi yaşadıMANİSA'nın Kula ilçesinde tarihi evlerin bulunduğu mahallede çıkan yangında, ahşap bina küle döndü.
Tarihi sokak, 8 yıl sonra tekrar aynı kaderi yaşadı
MANİSA'nın Kula ilçesinde tarihi evlerin bulunduğu mahallede çıkan yangında, ahşap bina küle döndü. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması can kaybını önlerken, yangının çıktığı sokak, 8 yıl sonra aynı kaderi tekrar yaşadı. 2013 yılında da aynı tarihi sokak üzerinde meydana gelen yangında, 4 tarihi ev küle döndü.
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