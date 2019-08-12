Son Dakika Haberleri: Tarihi sözleşme! Inaki Williams'tan 9 yıllık imza
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Tarihi sözleşme! Inaki Williams'tan 9 yıllık imza

1 saat önce

Transfermarkt değeri 50 milyon Euro olan Williams'ın sözleşmesine 135 milyon Euro serbest kalma maddesi koyuldu.

Tarihi sözleşme! Inaki Williams'tan 9 yıllık imza, System.String[]
Transfermarkt değeri 50 milyon Euro olan Williams'ın sözleşmesine 135 milyon Euro serbest kalma maddesi koyuldu.

Kariyerini San Mames'te bitirmeyi hedefleyen Williams ile birkaç Premier Lig kulübü ilgileniyordu.

Kanatlarda ve forvette oynayabilen Williams, geçtiğimiz sezon 41 resmi maçta 15 gol kaydetti.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:02 
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