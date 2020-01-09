Tarihi su değirmeni koruma altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi su değirmeni koruma altına alındı - Son Dakika

Tarihi su değirmeni koruma altına alındı

6 saat önce

Kırşehir'de, 150 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi su değirmeni, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" kapsamına alındı.

Tarihi su değirmeni koruma altına alındı, System.String[]

Kırşehir'de, 150 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi su değirmeni, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" kapsamına alındı.


Kuruağıl ve Değirmenkaşı köyleri arasında yer alan "Nasuh'un değirmeni" adıyla da bilinen değirmen, Arkeolojik Sit Alanı olan Çavuşlu Höyüğü'nün eteğinde yer alıyor.


Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır ile Kırşehir Müze Müdürü Süleyman Tunç, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak ilan edilen yaklaşık 150 yıllık değirmenin kalıntılarında incelemede bulundu. - KIRŞEHİR

Nevşehir, Kırşehir, Çavuşlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:09 Kaynak: İHA
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