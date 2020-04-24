Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde ağaçlar çiçek açtı - Son Dakika

Gümüşhane'de yüzyıllar boyunca Türk, Ermeni ve Rum nüfusun bir arada yaşadığı tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde meyve ağaçları çiçek açtı.

Gümüşhane'nin kuzeybatısında yer alan ve kentin ilk yerleşim yeri olması dolayısıyla yöre halkı tarafından "eski Gümüşhane" diye adlandırılan mahallede baharın gelişiyle meyve ağaçlarında renk cümbüşü yaşanmaya başladı.

Geçmişin ihtişamına ilkbahar renklerinin eşlik ettiği mahallede, yeşeren doğa, badem ve kayısı ağaçlarının çiçek açarak oluşturduğu manzaraya mimari ve inanç farklılığını ortaya koyan yapılar eşlik ediyor.