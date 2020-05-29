Tarihi Sultan Camii avlusunda sosyal mesafeli cuma namazı - Son Dakika



Tarihi Sultan Camii avlusunda sosyal mesafeli cuma namazı

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında toplu ibadetlerde kısıtlamaya gidilmesinin ardından kılınan ilk cuma namazında Manisalılar, Sultan Camisi avlusunu doldurdu. Sosyal mesafeyi koruyan yaklaşık 500 kişi yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını kıldı.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, camilerle cemaatle namazı kılınmasında kısıtlamaya gidilirken, uzun bir aranın ardından bugün cuma namazı cemaatle kılındı. Manisalılar, cuma namazını kılmak için her yıl Uluslararası Mesir Festivali'nde kubbelerinden tonlarca mesir macunu saçılan Şehzadeler ilçesindeki 498 yıllık tarihi geçmişe sahip Sultan Camisi'ne akın etti. Cami avlusuna girenlere Şehzadeler Belediyesi görevlileri tarafından dezenfektan ve maske dağıtıldı. Nanaza gelenler seccadelerini yanlarında getirdi. Sosyal mesafe gözetilerek cami avlusunda saf tutan yaklaşık 500 kişi cuma namazını eda etti.