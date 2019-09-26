Son Dakika Haberleri: Tarihi Sultanahmet Meydanı'nda polisten drone ile anons
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Tarihi Sultanahmet Meydanı'nda polisten drone ile anons

41 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı droneli polis timleri, tarihi Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşlara ve turistlere drone ile seslenerek, yaşanabilecek olaylara kısa sürede müdahale etmeyi amaçlıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı droneli polis timleri, tarihi Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşlara ve turistlere drone ile seslenerek, yaşanabilecek olaylara kısa sürede müdahale etmeyi amaçlıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, günün farklı zamanlarında Sultanahmet Meydanı'nda drone uçuşu gerçekleştiriyor. Drone uçuşlarında polis ekipleri hoparlör ile vatandaşlara ve turistlere seslenebiliyor. Yazılımları ve donanımları tamamen emniyetin kullanımına uygun olan drone'lar, üzerilerine koyulan hoparlör sayesinde farklı dillerde anons ve uyarılarda bulunabiliyor. Drone'ların üzerine ayrıca afet durumlarında kullanılmak için led ışık da takılabiliyor.

UYARILAR DRONE İLE YAPILIYOR

Kullanılan drone'lar istendiği takdirde termal kamera takmak için de uygun. Drone'ların bir başka özelliği ise hava araçlarının kendilerini uzak mesafelerden fark edebilmesi. Farklı dillerde yapılan anonslarla havadan meydan ve çevresini izleyerek yaşanabilecek olaylara kısa sürede müdahale amaçlanıyor. Drone ile aynı zamanda vatandaşlara ihtiyaç duyulması anında uyarılar da yapılabiliyor.

(İHA)

Tarihi Sultanahmet Meydanı'nda polisten drone ile anons

Sultanahmet, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:30 Kaynak: İHA
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