Son Dakika Haberleri: Tarihi Sultanahmet Meydanı'nda polisten drone ile anons
Son Dakika Genel Haber

Tarihi Sultanahmet Meydanı'nda polisten drone ile anons

1 saat önce

- Tarihi Sultanahmet Meydanı'nda polisten drone ile anons Meydan havadan drone ile izleniyorİSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı droneli polis timleri, tarihi Sultanahmet Meydanında vatandaşlara ve turistlere drone ile seslenerek, olası yaşanabilecek olaylara kısa sürede müdahale...

- Tarihi Sultanahmet Meydanı'nda polisten drone ile anons

Meydan havadan drone ile izleniyor

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı droneli polis timleri, tarihi Sultanahmet Meydanında vatandaşlara ve turistlere drone ile seslenerek, olası yaşanabilecek olaylara kısa sürede müdahale etmeyi amaçlıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipler, günün farklı zamanlarında Sultanahmet Meydanında drone uçuşu gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen drone uçuşlarında bulunan hoparlör ile polis ekipleri vatandaşlara ve turistlere seslenebiliyor. Yazılımları ve donanımları tamamen emniyetin kullanımına uygun olan droneler, üzerine koyulan hoparlör sayesinde farklı dillerde anons ve uyarılarda bulunabiliyorlar. Dronelerin üzerine ayrıca afet durumlarında kullanılmak için led ışık da takılabiliyor.

Uyarılar drone ile yapılıyor

Kullanılan droneler istendiği takdirde kameraları değiştirip termal kamera takılmaya da uygun. Dronelerin bir başka özelliği ise hava araçlarının kendilerini uzak mesafelerden fark edebilmesi. Farklı dillerde yapılan anonslarla havadan meydan ve çevresini izleyerek yaşanabilecek olaylara kısa sürede müdahale amaçlanıyor. Drone ile aynı zamanda vatandaşlara ihtiyaç duyulması anında uyarılar da yapılabiliyor.

Tarihi Sultanahmet Meydanı'nda polisten drone ile anons

Sultanahmet, Polis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem sebebiyle evlerine girmek istemeyen vatandaşlar boş alanlara akın etti
Lokantada depreme yakalanan vatandaş herkes kaçarken yemeğine devam etti Acil toplanma alanları nerede, vatandaşlar nasıl ulaşacak? İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan vatandaşları korkuttu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 03:52:19. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi Sultanahmet Meydanı'nda polisten drone ile anons
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]