TARİHİ SULUSOKAK BÖLGESİ TURİSTLERİN UĞRAK MEKÂNI OLUYOR - Son Dakika

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun Turizm Projeleri arasında yer alan Tarihi Sulusokak Kent Meydanı Projesi meyvelerini vermeye başladı.

Tokat'ta 900 adımda 900 yıllık tarihi içerisinde barındıran Sulusokak Bölgesi'nde restorasyon ve düzenleme çalışmalarının tamamlanması ile bölge turistlerin uğrak mekanlarından biri olmaya devam ediyor.

Pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Tokat'ta turist yoğunluğu devam ediyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Sulusokak bölgesinde esnafları ve vatandaşları ziyareti sırasında birçok turist kafilesiyle karşılaştı. Yerli ve yabancı birçok turist kafilesinin bölgeyi ziyaret ettiğini belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, turistlerle tek tek görüşerek, Tokat'la ilgili görüşlerini dinledi.

Başkan Eroğlu yaptığı açıklamada; "Anadolu'nun güzel coğrafyası Tokat'ın göz bebeği Sulusokak bölgemiz, şehrimizin doğduğu ve buradan büyüdüğü, 900 Adımda 900 Yıllık tarihi içinde barındıran en güzel mekanlarımızdan biridir.

Burası yerli ve yabancı turistler tarafından hayranlıkla ziyaret edilen, tarih kokan bir sokağımız. Anadolu'nun ilk Türk İslam Medresesinin yer aldığı, birçok caminin hanın ve sivil mimari eserin bulunduğu sokağımız da Belediyemiz Şehir Müzesi de yer alıyor. Bütüncül anlayışla birbirine bağlamak için Tarihi Sulusokak Meydanı Projemizi hayata geçirdik ve şuanda turistler yoğun ilgi gösteriyor.

İnsanlarımızın dinlenip, fotoğraf çekineceği, tarihi eserleri temaşa edeceği bu meydan da; su fıskiyeleri, su havuzları ve kanalları yer alıyor. 1400-1500'lü yıllarda deve kervanları ile insanların ticaret yaptığını simgeleyen heykellerimiz hemen Şehir Müzemizin önünde yerini aldı. Yine 500 yıllık tarihi havuzumuzu da bu meydan da konuşlandırdık. Bu bölgemiz Tokat'ın turizmde cazibe merkezlerinden biri olmaya başladı. Bugün de bizler bölgeyi ziyaretimiz sırasında birçok yabancı turist kafileleriyle karşılaştık. Şehrimize hayranlıklarını ifade eden misafirlerimize teşekkür ederim. Sulusokak bölgesini ziyaret eden turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çekinerek, bölgenin ve Tokat'ın tanıtımına katkı sağlıyorlar. Bölge esnafımızda bölgede hareketliliğin başlamasından oldukça memnunlar. Bölgemizin Tokat'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Hz. Mevlana'nın da dediği gibi, Tokat'a Gitmek Gerek. Bu güzellikleri görmek için herkesi Tokat'ımıza bekliyoruz" dedi.