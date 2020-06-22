Tarihi Sümerbank Basma Fabrikası'nın restorasyonu için protokol imzalandı - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Atatürk tarafından 1937 yılında kurulan ve halen Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sümer Kampüsü olarak kullanılan eski Sümerbank Basma Fabrikası'nın restorasyon çalışmaları için sponsor Reysaş Holding ile ADÜ arasında protokol imzalandı.

Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Sümer Kampüsü olarak kullanılan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1937 yılında kurulan Sümerbank Basma Fabrikası'nın rölöve, restütisyon ve restorasyon çalışmaları için düğmeye basıldı. Reysaş Holding'in sponsorluğunu üstendiği çalışmalar için taraflar bugün Sümer Kampüs Balo Salonu'nda bir araya gelerek protokol imzaladı. Nazilli Sümer Kampusü'nde düzenlenen törene; Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Müze Müdürü Emin Yener, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kenan Çiftçi, ADÜ Sümer Kampüsü Sağlık Bilimleri Fakültesi Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Arkeolog Yusuf Çorbacıoğlu ve Reysaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven katıldı. Durmuş Döven, ayrıca ADÜ ve Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüteceği, Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bulunan Orthosia Antik Kenti ve Nazilli'deki Mastaura Antik Kenti'nin arkeolojik yüzey araştırmaları için de sponsor olduklarını söyledi.

ÇALIŞMALAR 2020'DE TAMAMLANACAK

Protokol töreni öncesi konuşma yapan Reysaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, Sümer Kampüsü'nün restorasyonu için kendisiyle iletişime geçen AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'in isteği üzerine eşiyle birlikte gelerek gezdiği Atatürk tarafından kurulan tesisin atıl durumda olması karşısında duygulandığını belirtip, "Burayı bana verin Türkiye 'nin gurur duyacağı bir kültür ve sanat merkezi haline getireyim' dedim. Burayla ilgili serüven böyle başladı. Hatta buranın duvarlarına asacağım 300 tabloyu tek tek beğenip, satın aldım. 2020 yılı sonuna kadar restorasyon çalışmaların tamamlayacağız" dedi. Nazilli'de ev ve arazi satın aldığını da sözlerine ekleyen Döver, ilçede beş yıldızlı otel inşaatına başlayacağını da kaydetti.

'BURAYI GÖRMEZDEN GELEMEZDİK'

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 230 bin metrekare üzerine kurulu ve 10 bin öğrencinin eğitim gördüğü Sümer Kampüsü'nü görmezden gelemeyeceklerini söyledi. Kampüsün büyük bir bölümünün atıl durumda ve kullanılamaz halde olduğunu ifade eden Aldemir, "Burayı en kısa zamanda aktif hale getireceğiz. Bizim için çok kıymetli bir yer " dedi.