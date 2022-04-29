DİYARBAKIR - Tarihi Sur ilçesinde Akademi Üniversite açıldı - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Tarihi Sur ilçesinde Akademi Üniversite açıldı

29.04.2022 14:38

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, üniversiteli gençlerin kültürel ve sanatsal etkinliklerini yapabilmeleri için hayata geçirdiği Akademi Üniversite açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, üniversiteli gençlerin kültürel ve sanatsal etkinliklerini yapabilmeleri için hayata geçirdiği Akademi Üniversite açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sur ilçesinde üniversite öğrencilerinin bilim, sanat, kültür, müzik, fikir, edebiyat alanlarında kendilerini geliştirmeleri ve kariyer planlamalarına katkı sunmak amacıyla tarihi Diyarbakır evi gençlerin hizmetine sunuldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek Akademi Üniversite'de şiir, müzik dinletileri, film günleri, sosyal etkinlikler, gezi faaliyetleri düzenlenecek.

Üniversite öğrencilerine okudukları bölümler ile ilgili her basamakta destek verilecek.

Üniversite öğrenci kimliğini ibraz eden herkesin ücretsiz faydalanabileceği merkez, haftanın 7 günü 10.00-24.00 saatlerinde açık olacak.

"Buradan çok güzel faydalanabiliriz"

Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Fahrunnisa Kazan, öğrencileri ile Akademi Üniversite'de ders işlediklerini söyledi.

Öğrencilerle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını görmek için düzenledikleri geziyi Akademi Üniversite'de tamamladıklarını dile getiren Kazan şöyle konuştu:

"Tam da bu duruma uygun düşen bir mekanda dersimizi tamamlamış olduk. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine sağlamış olduğu bu imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Burası üniversite öğrencilerinin bir araya geleceği, kitap okuyacağı, sakinleşmek isteyeceği, kafeteryalardan uzak bir kenarda oturup kitabımı okuyayım diyebileceği çok güzel yer."

Üniversite öğrencisi Faruk Gündüz ise hocalarının tavsiyesi üzerine merkeze geldiklerini belirtti.

"Çok beğendik. Buraya gelince insanda manevi bir hava oluşuyor, sakin ve sessiz bir ortamı var." ifadesini kullanan Gündüz şunları kaydetti:

"Burada ücretsiz çay kahve ikramının yanında istediğimiz kitabı alıp sessiz sakin bir köşede okuyabiliyoruz. Sosyal etkinliklere katılır ve buradan çok güzel verim alırız. Gençlere böyle imkanlar sunduğu için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR - Tarihi Sur ilçesinde Akademi Üniversite açıldı
DİYARBAKIR - Tarihi Sur ilçesinde Akademi Üniversite açıldı
DİYARBAKIR - Tarihi Sur ilçesinde Akademi Üniversite açıldı
DİYARBAKIR - Tarihi Sur ilçesinde Akademi Üniversite açıldı
DİYARBAKIR - Tarihi Sur ilçesinde Akademi Üniversite açıldı
DİYARBAKIR - Tarihi Sur ilçesinde Akademi Üniversite açıldı
DİYARBAKIR - Tarihi Sur ilçesinde Akademi Üniversite açıldı
DİYARBAKIR - Tarihi Sur ilçesinde Akademi Üniversite açıldı
DİYARBAKIR - Tarihi Sur ilçesinde Akademi Üniversite açıldı

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Kaynak: AA

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