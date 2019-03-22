Son Dakika Haberleri: Tarihi Surlar, Üzerindeki Yazılardan Kurtuluyor

Tarihi Surlar, Üzerindeki Yazılardan Kurtuluyor

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarihi Diyarbakır surları üzerinde bulunan yazıların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Tarihi Surlar, Üzerindeki Yazılardan Kurtuluyor, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarihi Diyarbakır surları üzerinde bulunan yazıların temizlenmesi için çalışma başlattı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır surlarının temizlenme çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dağkapı semtinde bulunan surların üzerine yazılan yazıların temizlenmesi için sabah saatlerinden itibaren çalışma başlattı. Surların üzerindeki yazıları kumlama yöntemiyle temizleyen görevliler, daha sonra bölgeyi yıkayarak eski görünümüne kavuşturuyor. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:36 Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'daki Feci Kaza Kamerada! Alt Yola Uçtular Reyting Rekortmeni Diriliş Ertuğrul'un Final Tarihi Belli Oldu Ölümden Saliselerle Kurtuldular Traklar'a Ait 4 Bin Yıllık Kaya Anıtları Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 15:08:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi Surlar, Üzerindeki Yazılardan Kurtuluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]