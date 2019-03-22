Tarihi Surlar, Üzerindeki Yazılardan Kurtuluyor
1 saat önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarihi Diyarbakır surları üzerinde bulunan yazıların temizlenmesi için çalışma başlattı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
ekipleri, Tarihi Diyarbakır surları üzerinde bulunan yazıların temizlenmesi için çalışma başlattı.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır surlarının temizlenme çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dağkapı semtinde bulunan surların üzerine yazılan yazıların temizlenmesi için sabah saatlerinden itibaren çalışma başlattı. Surların üzerindeki yazıları kumlama yöntemiyle temizleyen görevliler, daha sonra bölgeyi yıkayarak eski görünümüne kavuşturuyor. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:36 Kaynak: İHA
Diyarbakır'daki Feci Kaza Kamerada! Alt Yola Uçtular
Reyting Rekortmeni Diriliş Ertuğrul'un Final Tarihi Belli Oldu
Ölümden Saliselerle Kurtuldular
Traklar'a Ait 4 Bin Yıllık Kaya Anıtları Bulundu