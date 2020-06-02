Tarihi Surlarda temizlik çalışması - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Surlar ile diplerinde temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha temiz bir çevre için çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri Sur ilçesini çevreleyen tarihi surlara ait burçların içerisinde ve çevresinde temizlik yapıyor.

Bir hafta içinde bitirilmesi planlanan temizlik çalışmanın devamında ise sürekli kontrol yapılarak temiz kalması sağlanacak.

Burçlarda ayrıca akrep, yılan ile haşerelere karşı ilaçlama da yapılacak.