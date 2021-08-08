Tarihi surlardan aracıyla inmek istedi, planları tutmadı! Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü arkasına bile bakmadı - Son Dakika

Görenleri hayrete düşüren olay, Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Tophane surlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre 16 EE 213 plakalı hafif ticari bir araç Tophane surlarında duvar ile demir korkuluğun arasına sıkıştı.

ARACIN İÇİNDEN ÇEVREDEKİLERİN YARDIMIYLA ÇIKTI

Çevrede bulunan otelin çalışanları hemen sıkışan hafif ticari aracın yanına gittiler. Herhangi bir yara almayan sürücü çevredekilerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çevrede bulunan otel çalışanları durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. O sırada sıkışan arabadan çıkan sürücü olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler sürücüyü olay yerinde bulamadı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan araç çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.