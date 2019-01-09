Son Dakika Haberleri: Tarihi Surları Spreyle Boyadılar

Tarihi Surları Spreyle Boyadılar

8 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde 3 medeniyete ev sahipliği yapan binlerce yıllık geçmişi bulunan tarihi eserlere sprey boyalarla yazılan çeşitli mesajlar, eserlere zarar veriyor 4'üncü yüzyıl Bithynia döneminde inşa edilmeye başlanan ve Roma döneminde genişleyen 4 bin 700 metre uzunluğundaki...

Bursa'nın İznik ilçesinde 3 medeniyete ev sahipliği yapan binlerce yıllık geçmişi bulunan tarihi eserlere sprey boyalarla yazılan çeşitli mesajlar, eserlere zarar veriyor 4'üncü yüzyıl Bithynia döneminde inşa edilmeye başlanan ve Roma döneminde genişleyen 4 bin 700 metre uzunluğundaki İznik surları, 14 metre yüksekliğinde ve 114 burca sahip. Tarihte savaş ve kuşatmalara tanıklık eden İznik surları bugün kendini bilmez kişilerce üzerine boya ile yazı yazılıp tahrip ediliyor. Surlara, sprey boya kullanılarak değişik yazılar yazılıyor. Sprey boya ile surların tahrip edilmesi çevrecilerle vatandaşların tepkisine neden oluyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:46 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Romalı Cengiz Ünder, 2 Sezonda Değerini 5'e Katladı Bir Kent "Geceleri Daha Güzel Görüyorum" Diyen 'Kedi Gözlü' Çocuğu Konuşuyor

Minik Hamza'yı Avm'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: "İş Aramaya Gitmiştim" AK Parti Milyonları İlgilendiren Yasa Teklifini Meclis'e Sundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 12:54:34. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi Surları Spreyle Boyadılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]