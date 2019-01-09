Tarihi Surları Spreyle Boyadılar
8 dakika önce
Bursa'nın İznik ilçesinde 3 medeniyete ev sahipliği yapan binlerce yıllık geçmişi bulunan tarihi eserlere sprey boyalarla yazılan çeşitli mesajlar, eserlere zarar veriyor 4'üncü yüzyıl Bithynia döneminde inşa edilmeye başlanan ve Roma döneminde genişleyen 4 bin 700 metre uzunluğundaki...
Bursa
'nın İznik
ilçesinde 3 medeniyete ev sahipliği yapan binlerce yıllık geçmişi bulunan tarihi eserlere sprey boyalarla yazılan çeşitli mesajlar, eserlere zarar veriyor 4'üncü yüzyıl Bithynia döneminde inşa edilmeye başlanan ve Roma
döneminde genişleyen 4 bin 700 metre uzunluğundaki İznik surları, 14 metre yüksekliğinde ve 114 burca sahip. Tarihte savaş ve kuşatmalara tanıklık eden İznik surları bugün kendini bilmez kişilerce üzerine boya ile yazı yazılıp tahrip ediliyor. Surlara, sprey boya kullanılarak değişik yazılar yazılıyor. Sprey boya ile surların tahrip edilmesi çevrecilerle vatandaşların tepkisine neden oluyor.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:46 Kaynak: İHA
Romalı Cengiz Ünder, 2 Sezonda Değerini 5'e Katladı
Bir Kent "Geceleri Daha Güzel Görüyorum" Diyen 'Kedi Gözlü' Çocuğu Konuşuyor
Minik Hamza'yı Avm'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: "İş Aramaya Gitmiştim"
AK Parti Milyonları İlgilendiren Yasa Teklifini Meclis'e Sundu