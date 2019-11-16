Tarihi Sürmene-Bayburt kervan yolunda sonbahar güzelliği

Trabzon'dan geçen İpek Yolu'nun bir kolu olan tarihi Sürmene-Bayburt kervan yolu, sonbaharda yeşil ve sarının tonlarıyla ziyaretçilerine enfes görüntüler sunuyor.

Antik çağdan 1970 yılına kadar aktif olarak kullanılan Sürmene-Bayburt kervan yolu, Trabzon'un tarih turizmi açısından önemli bir konumda bulunuyor. Yolun geçtiği havzada, 5 kale, bir kısmı aktif kullanılan 7 tarihi kervan hanı, 10'dan fazla tarihi cami, 3 kilise, köprüler ve çeşmeler yer alıyor.

Yer yer taş yolları mevcut olan kervan yolu, üzerindeki tarihi yapıların yanı sıra çevresindeki 30'dan fazla yaylalar ile doğa fotoğrafçılığı, yürüyüş ve kamp yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Vadilerin arasından yapılan yolculuk sırasında Karadeniz manzaralı bir sırt üzerinden geçilen rota, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi ve Dede Korkut hikayelerine konu olan Ağaçbaşı Turbalığı doğal sit alanını da bünyesinde barındırıyor.

1. Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı yapılan savunmada şehit düşenler anısına yapılan Harmantepe Şehitliği de güzergahta yolculuk yapanların durakları arasında ilk sırayı alıyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları dolayısıyla henüz kış mevsiminin etkisini göstermediği kervan yolu, doğa, tarih ve kültür amaçlı gezenleri sonbaharın farklı renkleriyle karşılıyor.

Kervan yolu üzerinde yer alan yaylalardan henüz ayrılmayan besiciler ise kış mevsimine sayılı günler kala hayvanlarını taze otla buluşturmayı sürdürüyor. Sıcak havayı fırsat bilerek yaylalardaki evlerine geri dönenler ise manzara ve doğanın tadını çıkarıyor.

-"İnsan burada adeta gençleşiyor"

Ailesiyle birlikte tarihi kervan yolu üzerindeki Köprübaşı ilçesine bağlı Ağaçbaşı Yaylası'na gelen Mehmet Ali Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklarının yüksek olması nedeniyle yaylada birkaç gün konaklayacaklarını söyledi.

Kervan yolunun sürekli olarak araç ve yaya trafiğine açık olduğunu anlatan Acar, "Havası ve suyu çok güzel. İnsan burada adeta gençleşiyor. Şu anda kasım ayındayız ve hava sıcaklıkları mucize derecede güzel. Önceki yıllarda bu dönemlerde metrelerce kar olduğunu ve yolun kapandığını biliyoruz. Tarihi bir önemi de olan bu yol, Sürmene'den Bayburt'a kadar bağlantısı var. Bu nedenle yol açık olduğu sürece insan ve araçlar sürekli geçiş yapıyor ve bu güzellikleri görüyorlar." diye konuştu.

Yaklaşık 800 küçükbaş hayvanı ile yaylada çobanlık yapan Mustafa Akyasan ise kervan yolunda her mevsimin farklı ve güzel manzaralar sunduğunu söyledi.

Sonbaharda da bu güzellikleri yaşadıklarını ifade eden Akyasan, "Kasım ayında bu bölgelerde kar ve fırtına olur. Ama bu yıl farklı şekilde hava sıcak gidiyor ve hayvanlarımızı sabahın erken saatlerinden akşama kadar otlatabiliyoruz. Bir süre daha bu şekilde devam edecek ve daha sonra köylerimize döneceğiz." dedi.

Akyasan, Sürmene-Bayburt arasındaki kervan yolunun tarihi önemini bildiklerine değinerek, "Yaylamızda havalar sert, uşaklar mert olur. Bu yol Sürmene'den Bayburt'a kadar tarihten gelen bir güzergah. Harmantepe'de şehitliğimiz var. Yazın ve kış aylarında bölgeye gelen turistler oluyor. Biz de elimizden geldiğince onları gitmek istedikleri yerlere yönlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.