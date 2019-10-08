Tarihi tabyalar çevre düzenlemesiyle yeşile bürünecek

Erzurum Büyükşehir Belediyesince Osmanlı Devleti zamanında vatan savunması için yaptırılan Kiremitlik Tabyaları'nın bulunduğu bölgeye çevre düzenlemesi yapılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, dönemin en güçlü savunma hatlarından olan Kiremitlik Tabyaları için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Tabyalarda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılacağı ifade edilen açıklamada, çalışmalarla 300 bin metre kareyi bulan tarihi alanın yeni görünüme kavuşacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un söz konusu dönemde çok önemli bir stratejik öneme sahip olduğunu anımsattı.

Tabyaların bulunduğu yerin birçok faaliyet alanı içinde olduğunu aktaran Sekmen, şunları kaydetti:

"Halk arasında Kiremitlik Tepe olarak bilinen bölgede Türkiye'nin ilk ve tek Kayakla Atlama Kulesi var. Bu şehirde hem kış sporları hem de turizm açısında yoğun ilgi gören alanda çok geniş kapsamlı çevre düzenlemesi çalışması başlattık. 300 bin metrekare genişliğindeki alanda ilk olarak otomatik sulama sistemi kurduk ve ardından çimlendirme çalışması yaptık. Bu alanı baştan sonra yeşillendirip çeşitli peyzaj mimari tekniklerini kullanarak görsel şölen oluşturacağız."

Sekmen, çalışmaların tamamlanmasıyla insanların farklı bir tabya göreceğini ifade ederek, "Tarihi yapılarımızı gün yüzüne çıkarma noktasında adım atmanın yanı sıra o bölgeye görsel açıdan nitelik kazandırmış olacağız. Tamamlandığında insanlar boz bir tepeye değil de, yemyeşil ve iç açıcı bir manzara ve yepyeni bir Kiremitlik Tepe ile karşılaşacaklar." değerlendirmesinde bulundu.