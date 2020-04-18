Son Dakika › Güncel › Tarihi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim - Son Dakika
Tarihi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim
7 saat önce
Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bu hafta ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'un en işlek mekanlarından tarihi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'de sessizlik hakim oldu.
Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bu hafta ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'un en işlek mekanlarından tarihi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'de sessizlik hakim oldu. Tarihi sessizlik havadan drone ile de görüntülendi.
İçişleri Bakanlığınca ikinci kez 2 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Taksim Meydanı tarihi günlerinden birini yaşadı. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi adeta sessizliğe büründü. Meydan ve İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri dışında kimsesin kalmadığı görüldü. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde tarihi sessizlik, drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:45 Kaynak: İHA
Son Dakika İstanbul'a deniz yoluyla giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi ABD Başkanı Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini söyledi Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki görüntülere açıklık getirdi: Konvoy değil, mesaisi biten memurların araçları Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı