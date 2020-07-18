Tarihi Tamzara Mahallesi kültürel ve doğal güzelliklerini ziyaretçilere sunuyor - Son Dakika

Tarihi Tamzara Mahallesi kültürel ve doğal güzelliklerini ziyaretçilere sunuyor

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Tamzara Mahallesi, kültürel dokusu ve doğasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası dönemde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Tamzara Mahallesi, kültürel dokusu ve doğasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası dönemde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti

Karadeniz ve İç Anadolu'nun bağlandığı güzergahta yer alan Tamzara, kültürel değerleriyle ön plana çıkıyor. Restore edilen evleriyle Anadolu'nun kültürünü ziyaretçilerine hissettiren Tamzara, asırlık dokuması ve havası ile de turistlerin ilgisini çekiyor.

Bunların yanı sıra Tamzara'daki Silbehan göleti, mahallenin doğal güzelliğini ön plana seriyor. Etrafındaki ağaçlar ve sessiz ortamıyla insana huzur veren Silbehan göleti, sakinlik arayan ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

Tarihi Tamzara Mahallesi ayrıca Gümüşhane, Trabzon, Amasya ve Samsun illeriyle olan güzergah bağlantıları dolayısıyla tur şirketlerinin rotasında yer alıyor.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen "Turizm ile Yaşayan Tamzara Projesi" ile Tamzara Mahallesi, ziyaretçi sayısını her geçen yıl artırıyor.

Giresun Valisi Enver Ünlü, AA muhabirine, Tamzara'nın, tarihi evleriyle herkesin ziyaret etmesi gereken çok güzel bir Osmanlı mahallesi olduğunu söyledi.

Tamzara'nın, Karadeniz ile İç Anadolu turizmini birbirine bağlayan güzel bir destinasyon olduğunu ifade eden Ünlü, "Burası vatandaşlarımızın büyük şehirlerden gelip o büyük şehirlerin stresini atabilecekleri, doğal yaşamın her türlü imkan ve konforunu bulabilecekleri bir yer. Tamzara ayrıca havasıyla astım hastaları için yaz döneminde konaklayabilecekleri çok güzel bir mahalle." dedi.

Ünlü, mahallede Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla kurulan dokuma kooperatifinin tekrar canlandırıldığını belirterek, kadınların, dokuma atölyesinde yüzde 100 pamuktan sağlıklı, turistik değeri olan Tamzara dokumalarını ürettiğini ifade etti.

Şebinkarahisar'ın İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya açılan bir kapı niteliğinde olduğuna dikkati çeken Ünlü, Giresun'un yaylalarını gezen turistlerin Tamzara ve Şebinkarahisar'ı ziyaret edip rotalarına devam edebileceğini kaydetti.

Enver Ünlü, Tamzara'daki Silbehan göletinin temizliğinin yapıldığını dile getirerek, kültürel güzelliğin yanı sıra ziyaretçilerin doğal güzelliklerle de iç içe olduğunu belirtti.

Tamzara'da, ekolojik pazarda halkın doğal ürünlerinin ziyaretçilere sunulduğunu aktaran Ünlü, "Buradaki dut, pestil ve ceviz, ilçenin en önemli ürünleri arasında. Yöresel tatların orijinalliğini bozmadan, buraya gelen misafirlerimize tattırmak istiyoruz. Onlara o eski otantik ortamı yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

Dünyada artık kültür ve doğa turizminin Kovid-19 sonrası daha çok kabul göreceğine işaret eden Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Butik oteller, bungolav evler buna benzer şeyler tercih edilecek. Artık insanlar şehirlerden bıktılar. Önemli bir kesim artık doğa ve kültür turizmine, geleneksel yöntemlerle sunulan yemeklere rağbet ediyorlar. Doğal beslenme, doğal hayat, bunu da Tamzara'da bulmak mümkün. Tamzara, bunun için biçilmiş kaftan. Ben ayrıca Şebinkarahisar'ın, turizmde geleceği olan bir ilçe olduğunu düşünüyorum."

"Tatil sadece deniz, kum ve güneş değil"

Ankara'dan tur otobüsüyle Tamzara'ya gelen Hasan Küçükdemirtaş ise bu bölgeleri daha önce de ziyaret ettiğini belirterek, Tamzara'nın, tarihi dokusunu muhafaza etmiş bir yer olarak dikkatini çektiğini söyledi.

Türkiye'nin tarihi yerlerini gezen ve fotoğraflayan bir kişi olarak Tamzara'yı beğendiğini dile getiren Küçükdemirtaş, "Buraya geldiğim için de mutluyum. Ara Güler'in Şebinkarahisarlı olduğunu söylediler. Türkiye coğrafyasında birçok medeniyet kurulmuş. Tatil sadece deniz, kum ve güneş değil. Türkiye'nin her coğrafyasını insanların gezmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Yasemin Özkan da ailece tatile çıktıklarını aktararak, "Normalde Antalya tarafları tavsiye ediliyor, Karadeniz'i hiç görmemiştik, böyle bir tatil konsepti ile birçok yer göreceğiz. Bu şekilde bir tatili tercih ettiğimiz için memnunuz. Tamzara küçük bir yer olmasına rağmen tarihi kalıntıların hala kalması çok güzel." ifadelerini kullandı.

Şebinkarahisar, İç Anadolu, Karadeniz, Giresun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Tamzara Mahallesi kültürel ve doğal güzelliklerini ziyaretçilere sunuyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

11:16 Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı 11:08 G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım 10:48 Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti 10:34 CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı 10:19 Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak 10:10 Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 10:04 Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız? 09:07 Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni 08:55 Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti 08:53 Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir 07:25 Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı 21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:50 Silah sesine koşan askerler, uzman onbaşıyı başından vurulmuş halde buldu
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
11:16
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
11:08
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
10:48
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
10:34
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
10:19
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
10:10
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
10:04
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
09:07
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
08:55
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
08:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 11:26:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi Tamzara Mahallesi kültürel ve doğal güzelliklerini ziyaretçilere sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]