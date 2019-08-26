Tarihi Tamzara Mahallesi turizmle yaşıyor

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Tamzara Mahallesi, ziyaretçilerine Anadolu kültürünü yaşatıyor.

Karadeniz'in İç Anadolu'ya bağlandığı güzergahta yer alan Tamzara, restore edilen evleri, yöresel dokuması, havası ve kültürel dokusuyla insanları şehir hayatından uzaklaştırıyor.

Tarihi ve kültürel dokusunun yanı sıra Tamzara'daki Silbehan göleti de mahallenin doğal güzelliğini ön plana seriyor. Silbehan göleti, etrafındaki ağaçlar ve sessiz ortamıyla insana huzur veriyor.

Tur şirketlerinin de uğradığı bölgeler arasında yer alan mahallede, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen "Turizm ile Yaşayan Tamzara Projesi", ziyaretçi sayısını artırdı.

Projenin ilk etabında restore edilen tarihi konakta açılan dokuma ve kök boyama atölyesi ile sokakta kurulan ekolojik pazar hayata geçirildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, Şebinkarahisar'ın Selçuklu ve Osmanlı'dan gelen kültürel değerleriyle turist çeken bir ilçe olduğunu söyledi.

Son yıllarda tarihi ve kültürel dokusuyla otantik bir ortamı olan Tamzara'nın ön plana çıktığını dile getiren Yılancı, bozulmamış yapının insanları etkilediğini belirtti.

Yılancı, Tamzara'da 25'e yakın tarihi evin restore edildiğini vurgulayarak, "Restorasyonla turizm trendi arttı. Tamzara'nın insanları da sıcak, bu sıcaklık tarihi dokuyla birleşince gelenlerin hoşuna gidiyor. Şebinkarahisar, Karadeniz'i İç Anadolu'ya açan bir kapı, bu kapının hemen girişinde de Tamzara yer alıyor. Burası tarihi yapılarıyla temiz havasıyla Anadolu kültürünün yaşanabildiği bir nokta." dedi.

Geçmişte Tamzara'nın her evde bir tezgahla dokuma yapan bir yer olduğunu anlatan Yılancı, "Biz 2010 yılında Avrupa Birliği destekli Kadınlar Üretimde Projesi başlatmıştık. O günden bu yana kadınlar Tamzara dokumasını üretiyor, turistler geldiğinde satışını yapıyor. Hem kendilerine hem de dokuma kültürüne kadınlar katkı sağılıyor." diye konuştu.

- "Turizm ile Yaşayan Tamzara" projesi

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner ise Şebinkarahisar Belediyesi ile hazırladıkları DOKA destekli "Turizm ile Yaşayan Tamzara Projesi"nin ilk yılının tamamlandığını ifade etti.

Yaklaşık 1 milyon lira bedelli proje kapsamında ilk etapta 2 katlı bir konağın restore edildiği bilgisini veren Uzuner, "Alt katında kök boyama atölyesi, üst katında ise Tamzara dokuma atölyesi kurduk. Devam eden çalışmada da Tamzara'da insanlar kendi ürettikleri ürünleri kurulan Tamzara Ekolojik Pazarı'nda satma imkanına kavuştu. Turistler de buna ilgi gösterdi." dedi.

Uzuner, ilerleyen süreçte hediyelik eşya dükkanı, süt ürünleri atölyesi kuracaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu atölyenin en önemli özelliği şu; Tamzara Mahallesi'nde kaymaklar, tereyağların gözünüzün önünde atölyede yapılarak kişiye teslim edilmesi. Böyle bir amacımız var. Tamzara'da eskiden bu yana küp peyniri üretimi var, bunun için de çalışmamız var. Tamzara kaşarı çalışmamız da olacak. Üç küçük butik dükkanda sabun ve mum ile şapka üretim atölyesi çalışmamız var. Bunların yanı sıra küp üretim atölyesi çalışmamız da olacak."

Tamzara'daki Silbehan göletinin de önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Uzuner, buraya deniz bisikleti koyarak Tamzara'ya gelen insanların Silbehen göletinde keyifli zaman geçirmelerini, o dokuyu daha keyifli yaşamalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Proje ile turist sayısında artış

Tamer Uzuner, proje ile turist sayısında artış yaşandığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haftanın belirli günlerinde tur otobüsleri Tamzara'ya uğruyor. Bunun dışında özel araçlarıyla da gelenler var. Proje öncesinde Tamzara'ya gelen ziyaretçi sayısı yıllık bin 500 civarındaydı, şu anda elde ettiğimiz istatistikler çerçevesinde 15 bine yakın ziyaretçi sayısını yakaladık. Bu da tabii ki hem Tamzara Mahallesi'nin sakinleri hem de Şebinkarahisarlılar ve Giresun turizmi olarak önemli bir değer."

Tamzara'nın geçmişte astım hastalarının tercih ettiği bir yer olduğunu ifade eden Uzuner, "Geçmişte Amasya'daki şehzadelerin sağlık için buraya geldiği biliniyor. Bunun temel dayanağını oluşturması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hava ölçüm aracı istedik ve ölçümler yapıldı. Çıkan sonuçlar Türkiye'nin ve Avrupa'nın en temiz 5 havasından birinin Tamzara'da olduğunu bize gösterdi." dedi.

Yerel halk kazanç sağlamaya başladı

Tamzara'da kafeterya açan ev hanımı Suna Dinçer ise turizmin gelişmesiyle iş yerini açma kararı aldığını dile getirerek, "Hem turizm gelişti hem de biz geliştik, her gelene hizmet etmeye başladık, bu durumdan da memnunuz. Bizim için kazanç kapısı oldu, eşim ve çocuklarımla burayı idare ediyoruz." diye konuştu.

İzmir'den tur kapsamında Tamzara'ya gelen Ayşegül Kavaklı da doğal yapı ve dokumanın ilgisini çektiğini ifade ederek, tarihi evlerin olduğu gibi kalmasının hoş bir görüntü oluşturduğunu kaydetti.

İstanbul'dan gelen Başak Özkan ise Tamzara'nın çok sıcak bir ortamı olduğunu belirterek, "Ev yapısı, köy yapısı çok güzel ve korunmuş, bu şekilde kalmasını isterim. Böyle yerleri bulmak artık zor oluyor. Biz İstanbul'da bina görmekten sıkıldığımız için böyle yerler sıcak geliyor. İnsanın huzur içerisinde yaşayabileceği bir yer." değerlendirmesinde bulundu.