Tarihi tapınakta 2400 yıl sonra ezan okundu - Son Dakika

Tarihi tapınakta 2400 yıl sonra ezan okundu

Tarihi tapınakta 2400 yıl sonra ezan okundu -Apollon Tapınağının atmrosferinden etkilenen seyahat acentesi temsilcisi, ezan okudu TÜRSAB'ın düzenlediği İnfo gezisi kapsamında Didim'deki Apollon tapınağını ziyaret eden ve Konya'dan geldiği öğrenilen bir seyahat acentesi temsilcisi tarihi...

Tarihi tapınakta 2400 yıl sonra ezan okundu

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- Apollon Tapınağının atmrosferinden etkilenen seyahat acentesi temsilcisi, ezan okudu

AYDIN - TÜRSAB'ın düzenlediği İnfo gezisi kapsamında Didim'deki Apollon tapınağını ziyaret eden ve Konya'dan geldiği öğrenilen bir seyahat acentesi temsilcisi tarihi tapınağın otantik atmosferinden etkilenerek ezan okudu.

Antik çağın en önemli eserlerinden olan ve M.Ö 4. yy'da inşaatına başlanan ve bitirilemeyen, her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Aydın'ın Didim ilçesindeki Apollon Tapınağında 2400 yıl sonra ezan okundu.

TÜRSAB'ın düzenlediği İnfo gezisi kapsamında Didim'deki Apollon tapınağını ziyaret eden seyahat acentelerinin yaptığı gezilerde Konya grubu içerisinde yer alan bir seyahat acentesi temsilcisi tapınağın iç kısmındaki atmosferden etkilenerek ezan okumaya başladı. Seyahat acentesi temsilcinin ezanı okurken çevredeki diğer arkadaşları ise arkadaşını beklerken, ezanın bitmesinin ardından bir arkadaşı ise "Burayı fethettik sayılır" ifadelerini kullandı.

Apollon, Konya, Didim, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 20:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tarihi tapınakta 2400 yıl sonra ezan okundu - Son Dakika

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