Tarihi Taş Köprü, Gözetleme Kulesinden İzlenecek

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, "Sınır Ötesi Bölgesinin Cazibeliğinin Yenilenmesi için Ortak Eylemler" projesi kapsamında, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Uzun Köprü'nün ve ilçe kırsalındaki doğal yaşamının izlenebileceği bir gözetleme kulesi inşa...

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, "Sınır Ötesi Bölgesinin Cazibeliğinin Yenilenmesi için Ortak Eylemler" projesi kapsamında, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Uzun Köprü'nün ve ilçe kırsalındaki doğal yaşamının izlenebileceği bir gözetleme kulesi inşa edileceğini bildirdi.



Uzunköprü Belediyesi ve Bulgaristan'ın Dimitrovgrad Belediyesi arasında hayata geçirilen "Sınır Ötesi Bölgesinin Cazibeliğinin Yenilenmesi için Ortak Eylemler" Avrupa Birliği projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Proje kapsamında, ilçede yer alan 47 dönümlük rekreasyon alanında düzenleme çalışması gerçekleştirilecek, dünyanın en uzun taş köprüleri arasında yer alan Uzun Köprü'nün izlenebileceği gözetleme kulesi yapılacak.



Belediye Başkanı İşbilen, 18 ay süreyle uygulanacak projenin toplam bedelinin yaklaşık 500 bin avro olduğunu belirtti.



Yapılan projelerle ilçenin çehresinin değiştirildiğini vurgulayan İşbilen, "Proje kapsamında ilçemiz imar planlarında rekreasyon alanı olarak geçen 47 dönüm alana sahip arazinin içinden geçen dere, ıslah edilerek çevresinde 800 metre uzunluğunda yürüyüş ve koşu yolları, dinlenme alanları, oyun parkları, spor alanı inşa edilecek, ayrıca tarihi taş köprümüzü ve vadideki doğal yaşamı gözetleme kulesi inşa edilecek. Projelerin sözleşme sürecine en kısa zamanda girilmesi ve uygulanmasına mart ayında başlanması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

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